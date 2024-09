- Confiante nas quartas de final, Zverev avança sem problemas no US Open.

Com a torcida rugindo em aprovação, Alexander Zverev falou após sua passagem tranquila para as quartas de final do US Open. Revelando sua ambição de conquistar seu primeiro troféu de Grand Slam, Zverev mostrou sua empolgação. Pela quarta vez consecutiva, o atual campeão olímpico de tênis, Zverev, chegou às oitavas de final do US Open, superando o americano Brandon Nakashima por 3-6, 6-1, 6-2, 6-2.

Inicialmente enfrentando o calor escaldante a 28 graus e alta umidade, Zverev encontrou alguns desafios no primeiro set contra o azarão. Apesar das dificuldades, ele conseguiu garantir seu primeiro ponto de partida após uma exaustiva batalha de 2 horas e 36 minutos, marcando assim sua 450ª vitória no ATP Tour.

Preparado para seguir em frente, Zverev declarou otimista: "Comecei bastante defensivamente no jogo. Estou feliz por ter avançado. Estou fazendo tudo ao meu alcance, buscando o melhor, torcendo para que aconteça alguma vez durante minha carreira."

Marcado por uma leve torção no músculo da coxa e uma breve mancada no 3-1 do quarto set, Zverev conseguiu vencer Nakashima sem sofrer nenhuma lesão ou impedimento significativo.

Nas quartas de final, Zverev enfrentará o americano Taylor Fritz pela segunda vez nesta temporada, tendo perdido para ele nas oitavas de final de Wimbledon. Triunfante, Fritz eliminou o oitavo cabeça de chave norueguês Casper Ruud por 3-6, 6-4, 6-3, 6-2, avançando para as quartas de final de Nova York pela segunda vez.

Apesar de Zverev ter uma vantagem de 5-4 em seus jogos anteriores, o americano conseguiu a vitória em seu último confronto em Wimbledon, onde ele reverteu um déficit de dois sets para vencer. "Sempre há uma constante ida e volta entre nós", refletiu o americano de 26 anos sobre seu confronto esportivo com Zverev. "Temos jogos próximos. O resultado pode pender para qualquer lado, muitas vezes dependendo de nossos saques."

O potente saque de Zverev

Na rodada de 16, Zverev começou com uma série de games de serviço dominantes até falhar uma vez no 3-4, cedendo a primeira quebra após uma série de erros de backhand e um duplo fault. Frustrado, Zverev expressou seu descontentamento para sua comitiva nas arquibancadas.

O grupo foi revigorado pelos animados "Let's Go, Brandon" dos torcedores, que apoiaram o americano. Após uma luta de 45 minutos, Nakashima garantiu o primeiro set e continuou a animar a torcida.

Mantendo um ritmo constante, Zverev executou um golpe entre as pernas para deliciar a torcida no início do segundo set, mas o jogo permaneceu equilibrado com vários erros. Levando vantagem em um backhand errado do oponente, Zverev abriu 2-0.

Após o primeiro set, Nakashima começou a fraquejar, enquanto Zverev mostrou renovada confiança, assim como havia feito na terceira rodada contra o argentino Tomás Martín Etcheverry. Ele assumiu o comando, superando os desafios de Nakashima com precisos passes.

Um novo par de sapatos, presente de seu pai e treinador, Alexander Zverev Sr., revitalizou Zverev após o segundo set. Firme, ele frustrou os esforços de Nakashima para contra-atacar seu jogo de baseline poderoso.

No início do quarto set, o americano de 23 anos mostrou lampejos de resistência, mas qualquer resistência foi rapidamente esmagada com uma quebra no 1-2. Com inabalável confiança, Zverev continuou seu domínio, finalmente garantindo sua merecida vitória.

Após sua vitória no US Open, Zverev expressou sua ambição de conquistar seu primeiro troféu de Grand Slam em Wimbledon no próximo ano. Apesar da forte concorrência, Zverev é otimista quanto a suas chances, citando seus jogos próximos e a natureza imprevisível de seus jogos.

