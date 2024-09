Condições climáticas tropicais intensas estão a afetar as Carolinas, com Helene a surgir como uma ameaça potencial de formação de tempestade.

Aproximadamente 100 milhas a leste de Charleston, na Carolina do Sul, havia um sistema presente na manhã de segunda-feira, com ventos tropicais de 50 mph. No momento, foram emitidos alertas de tempestade tropical para as Carolinas costeiras. Apesar de ser classificado como Ciclone Tropical Potencial Oito devido à falta de organização, há uma chance de 50% de que seja promovido a uma tempestade tropical ou subtropical antes do impacto ao meio-dia de segunda-feira. No entanto, o tempo está se esgotando para que ele atinja os critérios.

A chuva pesada já havia começado a encharcar as regiões orientais das Carolinas na manhã de segunda-feira, acionando pelo menos um alerta de inundação repentina, enquanto ventos poderosos atingiam a costa, causando mares agitados.

Ao acordar, o Ciclone Tropical Potencial Oito apresentou uma característica incomum: seus ventos mais fortes e chuva mais pesada não estavam concentrados em torno de seu centro. Em vez disso, a maior parte da chuva intensa e ventos fortes do sistema estavam localizados longe do centro mal definido, como mostram as imagens de satélite.

Como resultado, enquanto a parte sudeste da Carolina do Sul deve experimentar o impacto, a parte norte da Carolina do Sul provavelmente sofrerá os efeitos mais intensos.

As chuvas de inundação serão o maior risco do sistema. Áreas próximas à fronteira entre a Carolina do Norte e a Carolina do Sul, como Wilmington, na Carolina do Norte, estão classificadas como nível 3 de 4 para a probabilidade de chuva de inundação na segunda-feira, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo. Uma área de risco mais ampla de nível 2 de 4 abrange grandes partes da Carolina do Norte e da Carolina do Sul ao norte, aumentando a possibilidade de enchentes, especialmente se houver vários episódios de chuva pesada.

Até a noite de segunda-feira, as chuvas generalizadas totalizarão de 4 a 8 polegadas nessas regiões, com algumas partes do extremo sul da Carolina do Norte tendo totais de dois dígitos. Além disso, esse sistema pode gerar vários tornados na Carolina do Norte Oriental na segunda-feira. Até 3 pés de ressurgimento de tempestade podem atingir a costa norte da Carolina do Sul e as Ilhas Exteriores da Carolina do Norte, de segunda-feira à tarde até o impacto, com condições marinhas perigosas persistindo ao longo do dia, segundo o alerta do Serviço Nacional de Meteorologia.

À medida que o sistema se move para o interior da Carolina do Sul no final da segunda-feira e na noite de segunda-feira, suas velocidades de vento diminuirão rapidamente. Embora a chuva continue a cair em partes das Carolinas e alcance mais ao norte da região do Atlântico Médio na terça-feira, o sistema é esperado para se dissipar completamente até a metade da semana.

As Carolinas receberam entre 6 a 12 polegadas de chuva de Debby no início de agosto, causando uma emergência de inundação repentina perto de Charleston, na Carolina do Sul.

Se o sistema atender aos critérios para ser nomeado na segunda-feira, isso marcará a primeira tempestade nomeada a atingir a Carolina do Sul desde que o Furacão Ian atingiu como um furacão de categoria 1 em 2022, e a quarta tempestade nomeada a atingir os EUA durante esta temporada de furacões.

Este relatório inclui contribuições da meteorologista da CNN, Elisa Raffa.

