Condições climáticas extremas na Austrália: evacuações forçadas e cortes de energia

Condições climáticas intensas com chuvas torrenciais e tempestades violentas causaram inundações massivas e falhas generalizadas de energia em certas partes da Austrália. As autoridades ordenaram a evacuação de seis cidades próximas ao rio Derwent, na ilha da Tasmânia, após um alerta de inundação emitido pela agência meteorológica do país para o rio. As regiões sul foram as mais atingidas.

Mais de 100.000 pessoas na Tasmânia e na Vitória, incluindo Melbourne, sofreram cortes temporários de energia, de acordo com a ABC News. Um fazendeiro de Westwood, na Tasmânia, Chris Kilby, descreveu os ventos como "terrorificamente assustadores". A tempestade danificou telhados e arrancou árvores. Uma mulher de 63 anos morreu quando uma árvore caiu sobre uma cabana de férias em Moama, localizada na fronteira entre Nova Gales do Sul e Vitória.

Inclusive Sydney não ficou imune: vários voos foram cancelados no aeroporto da cidade devido à tempestade. Segundo um representante da "Sky News Australia", apenas uma pista estava em operação.

Por outro lado, temperaturas recorde persistiram na Austrália Ocidental e no Território do Norte. Apesar de ser inverno "lá embaixo", a região continua a enfrentar temperaturas escaldantes. Foi registrado um recorde de 41,5 graus Celsius na estação meteorológica de Yampi Sound, em Kimberley, na semana passada. Na verdade, agosto foi o mês mais quente na Austrália desde o início dos registros de temperatura, de acordo com a Weatherzone. A Austrália é altamente suscetível aos impactos relacionados à mudança climática.

Os moradores das seis cidades evacuadas próximas ao rio Derwent foram aconselhados a buscar segurança imediatamente devido à evacuação em andamento. Após retornarem às suas casas após a evacuação, muitas pessoas descobriram danos extensos causados pelas inundações.

