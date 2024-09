- Conclusão do hiato de verão da "Cena de Tatuagens": Estes agentes de investigação dão adeus

O tempo passou mais uma vez, novos episódios de "Tatort" e "Polizeiruf 110" estão chegando na ARD. O primeiro drama de crime após o verão é "Sua Mãe", um "Tatort" de Viena que vai ao ar em 15 de setembro, às 20h15.

Antes do recesso de verão, que começou em 20 de maio (Lundi de Pentecoste) após a transmissão de um "Tatort" da Floresta Negra, já foram exibidos 17 "Tatorts" e 5 "Polizeirufe 110" no primeiro canal neste ano. Entre eles estava o segundo caso da equipe Koitzsch e Lehmann (Peter Kurth e Peter Schneider), que começou em 2021.

Aqui está uma prévia do que ainda está por vir nas primeiras transmissões até o final de dezembro - no momento, há 15 "Tatorts" e 2 "Polizeirufe" agendados. A ordem só será finalizada quando a programação for definida cerca de seis semanas antes.

Viena/ORF:

Às vezes são três "Tatorts" austríacos por ano, às vezes dois - em 2024 haverá dois. No segundo caso (15 de setembro), um rapper em ascensão de Viena é encontrado morto - suspeitos não faltam. Este "Tatort" do Hip-Hop se chama "Sua Mãe" (título original "Filha da Puta").

Floresta Negra/SWR:

Em "Ad acta" (22 de setembro), Tobler e Berg (Eva Löbau e Hans-Jochen Wagner) questionam por que o padrasto e chefe de um advogado assassinado reluta em ajudar a investigação sobre sua morte.

Frankfurt am Main/HR:

"Quando os morros de Frankfurt florescem" é o nome do último (e 19º) caso da equipe Janneke/Brix (Margarita Broich e Wolfram Koch) em 29 de setembro. Matthias Brandt estrela como psicólogo, enquanto HR promete um clímax emocionante.

Wiesbaden/HR:

O investigador do LKA Felix Murot (Ulrich Tukur) está em seu 13º caso. Ele volta aos anos 1940 para lidar com um criminoso de guerra procurado. Como se pode adivinhar, "Murot e o Reich de 1000 anos" (previsto para 20 de outubro, segundo HR) não é apresentado de uma forma típica do aqui e agora.

Franconia/BR:

O décimo caso desde 2015 encerra a trama da personagem Paula Ringelhahn. A atriz Dagmar Manzel deixa a equipe. "Em 'Mesmo assim', o suicídio de um preso de 25 anos aciona uma cadeia de incidentes letais em Nuremberg", resume o BR a trama.

Ludwigshafen/SWR:

"Seu Direito" marca a 80ª aparição de Ulrike Folkerts como Lena Odenthal (em 35 anos - para Lisa Bitter como Johanna Stern é o décimo ano). Neste caso, há suspeitas de que um empregado demitido de um call center cometeu um assassinato.

Estugarda/SWR:

De acordo com o SWR, "Deixe-a ir" de Lannert e Bootz (Richy Müller e Felix Klare) está programado para ser lançado em torno de novembro. O duo lida com a morte de uma mulher que deixou sua cidade natal, família e noivo para viver na cidade. Foi suicídio?

Munique/BR:

Os investigadores Batic e Leitmayr (Miroslav Nemec e Udo Wachtveitl) lidam com um exercício da OTAN em seu 96º caso. Com o poder vem a responsabilidade, já que o cenário envolve numerosos soldados, civis e equipamentos pesados.

Kiel/NDR:

Em "Borowski e o Mar Eterno", Klaus Borowski e Mila Sahin (Almila Bagriacik) lidam com uma série de misteriosos suicídios femininos nas praias de Kiel. É o 42º e penúltimo caso de Axel Milberg. Dois mais seguem em 2025.

Uma Saída Chave no "Tatort" de Münster

Münster/WDR:

A equipe amada é confrontada com o corpo sem vida de um advogado no segundo caso da temporada, "O homem morre apenas duas vezes" (título de trabalho do 46º "Tatort" de Münster era uma vez "A Maldição da Máscara da Morte"), que é perfurado por um misterioso artefato de uma escultura de guerreiro antigo. O comissário Thiel (Axel Prahl) e o professor Boerne (Jan Josef Liefers) concordam - não foi apenas um acidente trágico.

É o último caso para Mechthild Großmann como Promotora Pública Wilhelmine Klemm. A atriz com a voz profunda inconfundível recentemente anunciou que deixaria após os dois filmes de 2025.

Em "Silêncio", o personagem Falke (Wotan Wilke Möhring) desfruta de uma estadia isolada em um mosteiro. Na sua última noite, que ele celebra com seu companheiro de quarto, ocorre um incêndio repentino. O pastor do mosteiro, Otto, morre. Foi acidente ou crime?

Zürich/SRF:

A segunda série de crimes da Suíça do ano, com Grandjean e Ott (Anna Pieri Zuercher e Carol Schuler), é esperada para ir ao ar em dezembro. "Barqueiro" se passa durante a temporada pré-Natal. Gira em torno de um assassino em série que atua no setor bancário.

Bremen/Radio Bremen:

Em "Silent Night," Moormann e Selb (Jasna Fritzi Bauer e Luise Wolfram) estão de serviço durante as festas. Um capitão é encontrado morto em seu quarto com um tiro. Ele e seu parceiro tinham convidado um marinheiro filipino para ficar com eles. Uma cena de roubo que deu errado?

Quais equipes de "Tatort" retornarão em 2025

As equipes de Saarbrücken, Berlim e Dresden de "Tatort" não estarão na programação da ARD em 2024, retornando apenas em 2025.

A inspetora Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) do NDR, que foi transferida de Hannover para Göttingen em 2019 devido a problemas de trabalho em equipe, também tirará um tempo de folga.

Essas séries de crime "Polizeiruf" permanecem planejadas para 2024

Já concluídos para este ano estão os duos de Rostock do NDR, Böwe e König (Lina Beckmann e Anneke Kim Sarnau). Da mesma forma, as equipes do MDR "Polizeiruf", incluindo Claudia Michelsen como Doreen Brasch em Magdeburgo, ainda estão agendadas.

Munique/BR:

Com a orientação do experiente cineasta Dominik Graf, a equipe de Cris Blohm (Johanna Wokalek) e Dennis Eden (Stephan Zinner) criou seu terceiro caso. Em "Além da Lei", o assassinato de uma estrela de filme adulto amadora e complicações legais intrincadas estão no centro da história.

Brandemburgo/RBB:

No thriller de crime "Caminhos Água", um estudante polonês é encontrado morto em uma canoa flutuando em um canal. Os detetives Vincent Ross (André Kaczmarczyk) e Karl Rogov (Frank Leo Schröder) investigam, seguindo o antigo caminho de água que a vítima havia pesquisado.

