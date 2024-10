Comunicações terroristas revelam planejamento de um ataque rápido em Viena

Após a revelação de potenciais esquemas terroristas durante os concertos de Taylor Swift em Viena, as autoridades tomaram medidas rápidas e prenderam um suspeito. Novos detalhes sobre como o jovem de 19 anos supostamente preparou seu ataque foram revelados. A análise das conversas revelou a mentalidade radicalizada do austríaco.

Os concertos de Taylor Swift em Viena, inicialmente agendados para três shows em agosto, foram cancelados em cima da hora devido a uma preocupação de segurança séria, resultando na prisão de um suspeito pela polícia. Agora foram divulgados os primeiros resultados sobre o processo de preparação do suspeito de terrorismo. De acordo com o "Heute", os investigadores examinaram um total de 17 telefones dos três indivíduos envolvidos.

Os analistas técnicos da polícia austríaca conseguiram recuperar conversas do Telegram e do Signal, bem como mensagens do Snapchat. Um indivíduo alemão parecia encorajar o jovem de 19 anos a realizar um ataque. No início, eles pretendiam construir uma bomba, mas o suspeito de Viena escreveu para seu cúmplice: "Como esta instrução está em árabe e eu não entendo, eles [referindo-se ao Estado Islâmico] sugeriram usar armas em vez disso".

Mais tarde, o suspeito de terrorismo escreveu "Lute por Allah" para seus cúmplices e, em seguida, "Saia e aterrorize os Kuffar [nota: incrédulos]. Se você não tiver armas, saia com uma faca. Se você não tiver uma faca, atropele-os. E se você não puder atropelá-los, então cuspa na cara deles".

Ele então expressou sua intenção de realizar algo "significativo". O austríaco estava focado em uma mesquita xiita, a embaixada curda ou um concerto, se pudesse obter armas. Quando questionado se havia algum grande evento se aproximando, ele simplesmente respondeu "Sim, Taylor Swift". O entusiasta do terror então incentivou seu contato alemão a coordenar um ataque simultâneo. Enquanto isso, o austríaco recebeu instruções do IS para desenvolver e liberar gás sarin letal no local do concerto, protegendo-se com uma máscara comum.

A possível participação do alemão em um ataque paralelo e a capacidade do austríaco de fabricar o gás ainda são incertezas neste momento. A prisão em Viena ocorreu antes do primeiro show de Swift.

