- Compreendeu quanto ao problema do diesel?

Agora é a vez do tribunal: Quase nove anos após o escândalo do diesel da Volkswagen (VW) ter ganhado as manchetes, o ex-CEO Martin Winterkorn está prestes a enfrentar o escrutínio de um tribunal criminal alemão. O homem de 77 anos é acusado de fraude, manipulação do mercado e perjúrio. A leitura da acusação está marcada para as 11h na Corte Regional de Braunschweig. Com um julgamento tão tardio, o que ainda pode ser alcançado?

Em 2015, o escândalo do dieselgate, envolvendo a manipulação de emissões em milhões de veículos da VW, foi exposto por autoridades ambientais dos EUA e cientistas. O escândalo lançou a VW em sua pior crise, custando bilhões em honorários advocatícios. Winterkorn renunciou e admitiu que seu nome estava ligado ao escândalo do diesel, mas manteve que não era pessoalmente responsável. Ele tem o direito à presunção de inocência.

Em meados de 2024, Winterkorn testemunhou como testemunha em tribunal pela primeira vez: "Considero essas acusações infundadas", disse durante um processo civil bilionário de investidores da VW no Tribunal Regional de Braunschweig. Winterkorn estava respondendo a dois casos criminais de fraude e manipulação do mercado pela Promotoria de Braunschweig e acusações de falso testemunho de promotores de Berlim.

A Corte Regional agendou cerca de 90 datas de julgamento de meados de 2024 a setembro de 2025. Relatórios recentes sobre a saúde de Winterkorn levantaram dúvidas sobre sua capacidade de comparecer a cada julgamento na Baixa Saxônia, o que exigiria que ele viajou quase semanalmente da Baviera.

Este julgamento finalmente proporcionará a esclarecimento detalhado que Winterkorn prometeu em seu vídeo de desculpas de 2015? "Até eu não tenho respostas para todas as perguntas agora", disse ele na época. Parece improvável que o ex-CEO tenha novas insights para compartilhar com a câmara de crimes econômicos em Braunschweig.

Apesar das multas, veredictos e acordos passados em relação ao escândalo do diesel, detalhes-chave sobre as operações da fabricante de carros de Wolfsburgo permanecem um mistério. O primeiro grande julgamento de fraude contra outros quatro ex-gerentes e engenheiros da VW também não rendeu insights significativos após três anos de procedimentos. Winterkorn estava originalmente agendado para esse julgamento em 2021, mas seu caso foi separado devido a razões de saúde e agora está sendo abordado.

