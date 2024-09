Competidor de corridas de motocicleta enfrenta uma multa substancial <unk> as autoridades procuram identificar indivíduo

Segundo as autoridades, isso é bastante incomum: um motociclista rugindo por Rüsselsheim é flagrado por câmeras nada menos que 15 vezes. Ele aparentemente acredita que não será identificado.

As autoridades em Rüsselsheim identificaram um motociclista excessivamente confiante que foi flagrado por câmeras 15 vezes. Dado que câmeras de velocidade geralmente captam veículos pela frente e motocicletas não têm placas, parece que o piloto achou que poderia escapar da detecção. Em alguns casos, ele foi flagrado dirigindo acima do limite duas vezes no mesmo dia, de acordo com o relatório da cidade.

A delegacia de ordem pública local conseguiu rastrear o jovem motociclista devido aos seus repetidos excessos de velocidade entre meados de junho e final de julho. Esses excessos incluíram dirigir a uma velocidade impressionante de 131 km/h em uma zona de 50 km/h. Como resultado, ele agora enfrenta uma suspensão mínima de 2 anos e 7 meses, uma multa de €17.000 e 22 pontos na Flensburg. Dos 15 casos de infração de trânsito e multa, 11 já foram confirmados como legalmente válidos, e podem haver mais devido a processos em andamento.

Um representante da presidência do governo em Kassel, onde fica a central de multas do Hesse, afirmou: "Isso é bastante incomum". A central de multas trata aproximadamente 1,4 milhões de casos anualmente. A polícia da cidade de Rüsselsheim localizou o motociclista com a ajuda de uma análise detalhada das filmagens das câmeras de velocidade, seguida pelo avistamento do motociclista procurado por um carro patrulha. "Nossos oficiais realizaram um excelente trabalho ao apreender o infrator que dirigia em excesso de velocidade", disse o prefeito Patrick Burghardt.

Infelizmente, a cidade não divulgou a idade exata do motociclista. O banco de dados nacional de comportamento ao dirigir, mantido pela Autoridade Federal de Trânsito em Flensburg, registra infrações de trânsito, como excesso de velocidade ou uso de dispositivo móvel enquanto dirige. Dependendo da gravidade da infração, são registrados entre 1 e 3 pontos. Quando um motorista acumula 8 ou mais pontos, sua carteira é suspensa.

As repetidas instâncias de violações do transporte rodoviário pelo motociclista tornaram mais fácil para as autoridades identificá-lo. Apesar das câmeras de velocidade geralmente não captarem as placas das motocicletas devido à sua posição, a constante desconsideração do motociclista pelas regras de trânsito levou à sua identificação.

