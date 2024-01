Como transformar 40 mil dólares em biliões: A extraordinária vida de Peggy Guggenheim

As bombas caíam nas avenidas, mas para alguns havia ainda assuntos importantes a tratar. Peggy Guggenheim foi ao atelier de Constantin Brancusi.

"Durante a guerra, eu queria comprar um Brancusi", recorda. "O 'Pássaro no Espaço' era uma das suas esculturas favoritas. Costumava ir vê-lo todos os dias... o mais terrível é que pensei que se tivesse um caso com ele, o 'Pássaro' seria mais barato.

"Quando voltei para levar o "Pássaro no Espaço", Brancusi trouxe-o nos braços e as lágrimas corriam-lhe pelas faces. Nunca soube se era por se estar a separar de mim ou do seu 'Pássaro' preferido."

Nenhuma outra anedota resume de forma tão perfeita Peggy Guggenheim. Era uma mulher que tinha o mundo da arte moderna na palma da mão: uma colecionadora obsessiva que não obedecia a ninguém, era viciada em arte e atraída por aqueles que a faziam.

Deitou-se com algumas das maiores mentes do século XX e coleccionou as obras de arte das restantes. Uma mulher forte, uma mulher sensual, Guggenheim sabia o que queria - e, mais importante, como o conseguir.

A sua vida tempestuosa, repleta de excessos e misturada com tragédia, está agora a ser reexaminada pela realizadora Lisa Immordino Vreeland no novo documentário "Peggy Guggenheim: Art Addict".

Com a ajuda de contemporâneos de Guggenheim e daqueles que ela influenciou, Vreeland também recruta Peggy, desencarnada em gravações recentemente descobertas pela sua biógrafa Jacqueline B. Weld, no que acabou por ser a sua última entrevista.

Apreciada por alguns e desprezada por outros como uma diletante, há poucos temas mais dignos.

O enfant terrible

"Sempre fui considerada a enfant terrible da família", disse uma vez Peggy Guggenheim. "Acho que eles pensavam que eu era uma ovelha negra e que nunca faria nada que prestasse. Acho que os surpreendi".

Nascida na riqueza, a sua família era tristemente distante. O seu pai, Benjamin, um magnata das minas, morreu a bordo do Titanic em 1912 - a sua amante, no entanto, sobreviveu. A sua mãe, Florette Seligman, era uma excêntrica que fazia tudo em três. "Ela aborrecia-me muito", diz Guggenheim, "o que era horrível".

Era uma vida "muito burguesa, muito aborrecida", mas isso iria mudar em breve.

O filme de Vreeland percorre os anos de formação de Guggenheim, a sua exposição e integração na comunidade da arte moderna - apesar de ela própria não ter ambições artísticas.

Em Paris, descobriu o surrealismo quando este estava a dar os primeiros passos: áspero, cru e repleto de subtexto radical. Em Londres, fundou uma galeria, a Guggenheim Jeune, que acolheu os seus novos emigrantes artísticos, ramificando-se no modernismo e no cubismo.

Os nomes sucedem-se: primeiro em Paris, Man Ray (de quem se tornou musa), o seu grande conselheiro Marcel Duchamp; Brancusi, Yves Tanguy e Salvador Dali. Depois, em Londres, Cocteau, Kandinsky e um jovem Lucien Freud (de facto, ela foi a primeira a expor uma obra dele).

Encontrou e perdeu amores pelo caminho, nasceram filhos, mas a sua relação duradoura foi com a arte.

"Era a minha liberdade, a minha libertação", afirmava Guggenheim, "[uma] forma de se encontrar emocionalmente", defende Donald Kuspit, crítico e Professor Emérito da Universidade Estatal de Nova Iorque.

Era também uma forma de auto-empoderamento.

Um feliz acidente

Ao expor as obras dos seus amigos, começou a comprar a arte deles - por vezes por pena.

Incentivada pelo dramaturgo Samuel Beckett - seu antigo amante e com quem passou quatro dias fechada num quarto de hotel - Guggenheim começou a sua coleção crescente.

Tencionava criar um museu em Londres, mas foi obrigada a mudar-se com o início da guerra. Mudou-se para Paris, o que foi involuntariamente vantajoso. A arte moderna era considerada subversiva e, por isso, barata, e Guggenheim aproveitou o mercado de compradores.

"Tentei comprar um quadro por dia", disse, entre eles Braque, Picasso e Dali.

Guggenheim tinha reunido o que viria a ser o núcleo da sua invejável coleção, hoje avaliada em milhares de milhões. E fê-lo por uns míseros 40.000 dólares.

À medida que os alemães avançavam, Guggenheim recorreu ao Louvre para proteger os seus quadros. O museu, surpreendentemente, afirmou que não valia a pena salvá-los.

Fugiu para a América ao lado de Max Ernst, um "indesejável", e de André Breton, um anarquista, ambos salvos dos campos de concentração em parte graças aos seus esforços. À sua espera estava a sua coleção.

O surrealismo europeu tinha chegado à América, com o seu campeão boémio a reboque.

A maior realização de Guggenheim

Na rua 57, Guggenheim reconstruiu-se.

O período decisivo da carreira de Guggenheim, Art of This Century, a sua nova galeria, oferece-nos o vislumbre mais claro da sua incrível imaginação. O filme de Vreeland transporta-nos para a exposição através de imagens antigas e de clips do filme de Duchamp "Witch's Cradle", filmado na galeria.

Mesmo agora, a encenação parece radical: paredes curvas, luzes cintilantes, os quadros móveis, suspensos do teto por fios. Era um ambiente inquietante em harmonia com as obras inquietantes dos artistas.

A galeria foi um sucesso estrondoso e cimentou a sua posição como um titã da comunidade de arte moderna. Foi também o cadinho que alimentou o prodigioso talento de Jackson Pollock.

Guggenheim viria a afirmar que a descoberta de Pollock foi o seu maior feito - para além da sua coleção - mas a história não está inteiramente do seu lado. De facto, foi o seu amigo Mondrian que a conquistou para o porta-estandarte do Novo Expressionismo, segundo o filho de Max Ernst, Jimmy.

No entanto, o seu patrocínio permitiu a Pollock deixar o seu trabalho de carpinteiro (para o tio de Peggy, Solomon) e dedicar-se à arte a tempo inteiro. 300 dólares por mês e uma casa em Long Island deram ao artista tempo, espaço e um local longe dos bares e clubes de Manhattan que frequentava. Os quadros não tardaram a chegar e Guggenheim foi o primeiro a acolher uma exposição individual do seu trabalho.

Guggenheim descreveu-se uma vez como "a parteira", e a sua relação maternal com Pollock transparece em "Art Addict".

À medida que Pollock se tornava proeminente, Peggy sentia-se marginalizada. "Na altura, senti que eles [Pollock e a sua mulher Lee Krasner] eram muito ingratos", afirmou.

Momentos como estes no filme de Vreeland revelam a verdadeira Guggenheim. Por detrás da sua personalidade de socialite, gregária e muitas vezes escandalosa, era uma alma gentil, reservada e tímida quando se tratava de assuntos pessoais; profundamente afetada pelas suas muitas tragédias pessoais, incluindo a morte prematura da irmã, dos sobrinhos e de John Holms, o homem que dizia ser o seu grande amor.

É evidente que a sua timidez não era um obstáculo ao sucesso: Guggenheim limitou-se a deixar que a sua arte falasse por ela. O seu espantoso legado pode ainda ser encontrado no Palazzo de Veneza onde passou os seus últimos anos, rodeada pela sua coleção - trezentas e vinte e seis obras de mais de 100 dos maiores artistas do século XX.

"Art Addict" é uma visita guiada a uma vida plena e colorida, mas Vreeland faz o suficiente para lhe mostrar o que mais importava - para a comunidade artística, mas mais importante ainda para Peggy. E, nesse sentido, faz justiça à grande mulher.

