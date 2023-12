Como os ideais utópicos da União Soviética se transformaram num pesadelo arquitetónico

No Reino Unido, por exemplo, os quarteirões são habitualmente descritos como "soviéticos" se forem repetitivos e utilizarem betão armado. Entretanto, na URSS, belas cidades históricas como Tallinn estavam rodeadas por aquilo que hoje são "museus dos maus tratos ao proletariado" (como disse recentemente o historiador Norman Davies); e é provavelmente a esses quarteirões, vistos a caminho do aeroporto a caminho de umas férias em Praga, Cracóvia ou Riga, que as pessoas se referem quando falam de "commieblocks".

Não há nada que desacredite mais o projeto de construção de uma sociedade colectiva não capitalista do que esses monólitos descaracterizados que se estendem por quilómetros em todas as direcções e que contrastam com os centros irregulares e pitorescos legados pelos burgueses feudais ou com as grandes perspectivas clássicas da cidade burguesa.

É disto que se trata quando se derruba o Muro de Berlim.

É irónico que estas estruturas "desumanas", que mal se reconhecem como "arquitetura", sejam normalmente o resultado daquela que foi uma das políticas mais humanas do império soviético - o fornecimento de habitação condigna a um preço tão subsidiado que era praticamente gratuito - as rendas desta habitação eram normalmente fixadas entre 3 e 5 por cento do rendimento.

Começaram a ser construídas em massa na segunda metade da década de 1950. Reformadores como [o primeiro-ministro da União Soviética, Nikita] Khrushchev prometeram que iriam criar - literalmente pela primeira vez em quase todas estas cidades - habitações decentes para todos os trabalhadores, onde não teriam de partilhar quartos ou apartamentos com outras famílias, onde teriam aquecimento central, eletricidade, água quente e outras comodidades então invulgares.

Era preciso fazer isto, e depressa, porque tanto a guerra como uma revolução industrial vertiginosa tinham causado uma sobrepopulação urbana maciça.

Como teriam sabido em O Capital, de [Karl Marx], ou em A Condição da Classe Operária em Inglaterra, de [Friedrich] Engels, a primeira revolução industrial levou a condições de habitação terríveis, com centenas de milhares de pessoas amontoadas em caves e pátios. Prometeram utilizar exatamente as forças industriais que tinham criado esta situação para encontrar a solução - habitação produzida em massa, feita em fábricas, tal como os automóveis ou qualquer outra coisa.

Na década de 1970, estavam a ser construídas na URSS mais habitações produzidas em fábrica do que em qualquer outra parte do mundo.

O que é que correu mal?

Os projectos parecem sempre magníficos vistos da maqueta e soberbos vistos de cima: aí, os padrões dos blocos são claros, o parque e os lagos parecem genuinamente verdejantes - imagens abstractas do luxo moderno.

Mas o terreno é - pelo menos na visão convencional - ilegível. Em vez disso, as lajes estão rodeadas de mato, sem espaço público viável ou coerência.

É assim que os bairros sociais do Ocidente também têm sido frequentemente vistos - uma imposição de cima para baixo, feita por arquitectos e urbanistas aos trabalhadores e camponeses inconscientes, que perderam o seu bebé (a vida comunitária num local com uma identidade distinta) com a água do banho (inegavelmente imunda).

