Como os golfistas aderiram ao treino físico e "aprenderam a adorar" o ginásio

Anderson, um treinador de desempenho com 27 anos de experiência, estava a orientar o tricampeão de golfe numa série de exercícios para uma sessão fotográfica em 2014, quando viu algo a acontecer.

Os dois estavam a utilizar um "rip trainer" TRX - um cabo de resistência e uma barra de peso concebidos para imitar a ação de uma tacada de golfe.

"Ele disse: 'Oh, adoro a sensação'", recorda Anderson. "Há fotografias e imagens dessa sessão fotográfica e é possível vê-lo nesta posição fantástica."

Anderson treina jogadores de golfe amadores e profissionais desde 2004 e, durante esse tempo, viu como o condicionamento físico pode ajudar a melhorar o jogo de um jogador - mesmo que isso signifique ajustar o swing de um grande vencedor com um único conselho.

"Para os jogadores de elite, trata-se sempre de uma pequena pepita, de uma pequena sensação, de uma pequena coisa que eles são capazes de juntar", diz Anderson à CNN Sport.

"Quando começamos a ser capazes de explorar o atletismo que já possuímos e a utilizá-lo em nosso benefício no campo de golfe... obtemos resultados consistentes."

Anderson treina atletas de várias modalidades, incluindo futebol americano, basebol e fitness geral, mas é no golfe que tem visto a maior mudança de mentalidade em relação ao condicionamento.

Atualmente, no PGA Tour, a maioria dos jogadores é magra, musculada e atlética - tanto no ginásio como no campo de golfe.

"Acho que aprendi a adorá-lo (o ginásio)", disse Rory McIlroy, nº 7 do mundo, numa entrevista à Coach Mag. Começamos e detestamos, pensamos: "Será que tenho de fazer isto?" Mas quando começamos a ver resultados e a ficar mais fortes ... Acho que é daí que vem o prazer."

A mesma atitude é encontrada no jogo feminino. A estrela do LPGA Tour, Lexi Thompson, disse à CNN em 2017 que é "viciada" em fazer exercício, algo que, segundo ela, criou "mudanças dramáticas na minha distância de balanço do golfe".

Anderson, que se considera "um completo nerd" no que diz respeito à biomecânica do swing do golfe, observou de perto como a boa forma física se tornou um componente crucial do jogo moderno.

"Há vinte anos, um treinador de cabeça de carne como eu a tentar falar sobre o swing do golfe era tabu", afirma, acrescentando que o condicionamento físico era visto anteriormente como "nada de especial - um tipo pode ter um corpo de pai ou uma pequena barriga".

Hoje em dia, no entanto, dá por si a trabalhar de perto com golfistas para melhorar os aspectos físicos dos seus jogos: estabilidade, mobilidade, coordenação, velocidade e explosividade.

"O swing do golfe é um dos movimentos mais violentos e atléticos no mundo do desporto... ficar parado no lugar e mover-se o mais rápido possível", afirma Anderson.

Em vez de ajudar os jogadores a ficarem mais fortes, Anderson dá ênfase à durabilidade e à capacidade de suportar os rigores de balançar um taco de golfe vezes sem conta.

Para tal, utiliza exercícios como o TRX - uma ferramenta de treino em suspensão que utiliza o peso do corpo para aumentar a força, o equilíbrio e a estabilidade do núcleo - rotinas de agachamento e lunge, uma série de pranchas, repetições de deadlift e séries de sprints e saltos.

Anderson também considera que um passado desportivo variado é uma vantagem para os golfistas.

Aponta para jogadores como o campeão do Open dos EUA de 2019 e antigo jogador de basquetebol universitário Gary Woodland, o duas vezes vencedor de grandes torneios Dustin Johnson - "ele podia afundar uma bola de basquetebol neste momento", diz Anderson - e o vencedor do Masters de 2017 e futebolista entusiasta Sergio Garcia.

"O que descobri é que os concorrentes no campo de golfe têm uma vantagem competitiva se tiverem praticado desportos de equipa ou desportos individuais que exijam todos esses aspectos de atletismo, velocidade, agilidade, reação", continua Anderson.

"Diferentes tipos de situações de pressão que se experimentam no desporto em geral... Estas são as veias que percorrem todos estes desportos e, do ponto de vista da competição, podem ser aproveitadas no campo de golfe."

Os treinos de Woods

A relação do golfe com o treino físico não é um fenómeno exclusivo das últimas duas ou três décadas. Gary Player, nove vezes vencedor de grandes torneios e que continua a treinar regularmente até aos 80 anos, tem enaltecido frequentemente as vantagens do exercício e de um estilo de vida saudável.

Mas é a Tiger Woods que se atribui o mérito de ter revolucionado a atitude do desporto em relação ao ginásio.

Com 24 anos, Woods disse que a sua rotina diária envolvia uma corrida de quatro milhas, um treino de levantamento de pesos, várias horas a bater bolas e a praticar putting, outra corrida de quatro milhas e depois uma noite a jogar basquetebol ou ténis, se lhe apetecesse.

"O trabalho que ele fazia era o que o tornava num grande jogador", afirma Anderson.

"Agora, quando olhamos para os dias de hoje, muitos dos jovens, atléticos e muito bons jogadores que andam por aí, o Tiger era o seu ídolo.

"Quando queriam saber como era, o que era preciso para ter êxito no campo de golfe, olhavam para alguém como o Tiger; é preciso ser rápido, atlético, poderoso e equilibrado. E estavam a adotar essa mentalidade".

A "abordagem científica" de DeChambeau

Uma das abordagens mais marcantes ao condicionamento físico no jogo de golfe atual tem sido a de Bryson DeChambeau, o campeão do Open dos Estados Unidos de 2020 e antigo número 1 do mundo, que engordou 40 quilos durante a pandemia de Covid-19.

Foi uma abordagem que colheu recompensas quando os torneios regressaram, com DeChambeau a registar quatro resultados entre os 10 primeiros em junho e julho de 2020.

"É um pouco emotivo para mim porque fiz algo um pouco diferente; mudei o meu corpo, mudei a minha mentalidade no jogo e consegui alcançar uma vitória enquanto jogava um estilo de golfe completamente diferente", disse aos jornalistas depois de vencer o Rocket Mortgage Classic nesse ano.

Mas Anderson não acredita que o projeto de DeChambeau - que envolveu a colocação de músculos para conduzir a bola a grandes distâncias - vá mudar o golfe no futuro. Segundo ele, a janela de oportunidade oferecida pela pandemia faz de DeChambeau uma "anomalia".

"O que o ajudou realmente a conseguir fazer isso foi o facto de ter um swing de um só plano", acrescenta Anderson.

"Todos os seus ferros têm o mesmo comprimento e todo esse tipo de coisas. Ele tem uma abordagem muito cerebral, analítica e científica do jogo. Consegue manter tudo no mesmo plano e descer com mais potência e velocidade."

DeChambeau está atualmente ausente do PGA Tour depois de ter sido operado a uma fratura óssea na mão esquerda.

Isto significa que não participará no próximo PGA Championship no Southern Hills Country Club em Tulsa, Oklahoma, onde o recém-coroado campeão do Masters, Scottie Scheffler, o nº 2 do mundo, Jon Rahm, e o tetracampeão do Major, McIlroy, estarão entre os favoritos.

Quanto a Spieth, com quem Anderson já trabalhou em várias ocasiões através de um patrocinador comum, o americano pode juntar-se a um círculo de elite ao completar um grand slam da carreira no PGA Championship.

Sem dúvida que ele estará à espera de mais um momento de luz ao tentar ganhar o seu primeiro grande título em cinco anos.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com