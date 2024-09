Como é que o Bochum e o BVB beneficiam das dificuldades do Schalke 04?

Olhando para o jogo de futebol em andamento no estádio de Dortmund em uma tarde de sexta-feira chuvosa, é fácil pensar que os jogadores estão desperdiçando seu potencial. A atmosfera na região do Ruhr não está nada animada esses dias. Embora Borussia Dortmund e VfL Bochum possam encontrar algum conforto no fato de estarem se saindo melhor do que o FC Schalke 04, a miséria em Gelsenkirchen parece insignificante em comparação com suas próprias lutas.

Ambos os clubes carregam o peso das decepções da semana passada para este encontro. Bochum deixou o promovido Holstein Kiel levar dois pontos e jogou mal por longos períodos, levantando dúvidas sobre sua capacidade de vencer qualquer jogo nesta temporada. É provável que eles consigam uma vitória eventualmente, mas contra quem e em qual estádio são as perguntas prementes.

Enquanto isso, as coisas não estão muito melhores para Dortmund. Eles não estão andando de cabeça erguida, confiantes de que podem dominar qualquer oponente. Seu desempenho contra o VfB Stuttgart no domingo levantou dúvidas sobre sua pretensão de ser uma equipe de ponta. Portanto, este jogo da 5ª rodada será indiscutivelmente uma reunião de crise, com o tema "Batalha dos Sistemas". Alarmes estão piscando em ambos os locais da região industrial. A crise não é mais uma sensação unfamiliar aqui, não apenas na gigante do aço Thyssen-Krupp.

Sabitzer Enfrenta Desafios, Beier Não Enfrenta Nenhum

Em Dortmund, as expectativas eram altas nesta temporada. O novo técnico Edin Terzić, que muitas vezes foi criticado por não ter uma visão clara, teve a chance de provar-se. O co-treinador Nuri Şahin assumiu o comando e gerou muito entusiasmo. Enquanto pedia paciência, a expectativa na região era alta. As transferências haviam levantado tais esperanças que a necessidade de uma linha comum foi esquecida: Waldemar Anton, Serhou Guirassy, Pascal Groß e Maxi Beier, semelhante a Thomas Müller, juntaram-se à equipe.

Isso foi uma declaração clara para a competição e os torcedores. Era hora de a Borussia Dortmund decolar. Mas, assim como os lançamentos de foguetes, há problemas. Ou o tempo não coopera, o que não é desculpa para Dortmund, ou algo não acende. A equipe de Dortmund certamente pode assumir a responsabilidade por isso. Şahin está tentando identificar o problema e continua experimentando diferentes formações e estratégias. Não todos estão satisfeitos com isso. Marcel Sabitzer, por exemplo, está insatisfeito com seu papel na ponta, enquanto Beier ainda não conseguiu um papel. Outros jogadores estão enfrentando problemas de forma ou expectativa, como Felix Nmecha. Tudo está em caos, preso em uma represa, movendo-se lentamente. Às vezes, Jaime Gittens brilha por Dortmund, outras vezes Karim Adeyemi. Parece promissor quando funciona, mas muitas vezes é monótono.

Şahin está fazendo um esforço para não exagerar a situação. Ele promete que uma repetição do incidente de Stuttgart nunca acontecerá novamente. O sistema e o elenco estão sob escrutínio. Se uma recorrência ocorrer em breve, pode se tornar desconfortável para o jovem jogador de Dortmund. O espectro ameaçador da discussão da palavra M já está pairando: "Seria desastroso se eu sugerisse que os meninos têm um problema de mentalidade", disse Şahin: "Vencemos e perdemos juntos. Estamos nisso juntos." Ele viu uma resposta autocritica da sua equipe, o que é importante para o desenvolvimento da sua equipa. Atualmente, eles estão cinco pontos atrás do líder FC Bayern, que receberá o Bayer Leverkusen em um confronto no sábado à noite. Se Dortmund quiser permanecer competitivo na disputa pelo título, não pode permitir que muitos pontos fiquem para trás, e Bochum não pode ser um obstáculo.

VfL Bochum Burst Delicate Dreams

Standing amidst the chilly autumn wind is Peter Zeidler, the head coach of VfL Bochum. The conversations have quickly shifted from the most delicate European Cup dreams to existential threats about staying in the 1st League. Just before the season began, Bochum had thrashed French Ligue 1 side AC Le Havre 6-0, leaving Bochum in awe. Such a performance hadn't been seen in ages! Ambitious dreams were painted, and much was spoken. But by late September, reality had changed: a cup exit to crisis club SSV Jahn Regensburg and a draw in the Bundesliga against Kiel (2:2).

The parallels between Borussia Dortmund (BVB) and VfL Bochum are undeniable. Just like Bochum, Dortmund's counterpart was optimistic about their transfers. Yes, there were departures, key figures like Kevin Stöger and Keven Schlotterbeck. Stöger, the mastermind behind VfL's return to the Bundesliga, moved to Borussia Mönchengladbach, while Schlotterbeck joined FC Augsburg. However, Bochum asserted that they were aiming higher, aiming to maintain their Bundesliga status for the fourth year in a row. New blood was introduced in the form of Ibrahima Sissoko and Dani de Wit, both prominent figures in their respective leagues in France and the Netherlands. Myron Boadu, a promising Dutch talent with a price tag of 20 million euros and a stint with the Dutch national team, also joined on loan, hoping to reclaim his spotlight at the Ruhrstadion and in the Bundesliga. Bochum is betting on a win-win situation, but if Boadu succeeds, they might find it hard to keep him.

No entanto, Bochum ainda está longe de alcançar o sucesso que sonhava, e não é inteiramente culpa de Boadu. Ao contrário de Zeidler, o técnico com quem eles imaginaram um futuro glorioso, com base no formato bem-sucedido de Arnd Zeigler na WDR, seu sistema em forma de diamante ainda não decolou completamente. Inícios promissores, como a estreita derrota contra o RB Leipzig e fases contra o SC Freiburg, têm sido raros. Dani de Wit, um jogador ofensivo temido na Eredivisie, não tem feito muito impacto em seu novo papel. Outros jogadores também estão lutando com suas posições e forma. O Borussia Dortmund também pediu paciência para sua equipe reconstruída. Mas no futebol, o tempo é uma commodity valiosa apenas quando acompanhado de pontos. A falta de pontos torna-o o oponente mais amargo. Haverá uma mudança no sistema? Ou talvez uma mudança de técnico em breve?

"Nós acreditamos na chance de fazer algo em Dortmund", disse Zeidler antes do pequeno dérbi: "Podemos apenas vencer." Um momento de dérbi semelhante ao de abril de 2022, quando o VfL venceu por 4 a 3 em Dortmund, seria benéfico agora. Seria sua primeira vitória na Bundesliga como técnico e também causaria tumulto nas fileiras do Dortmund. Sahin fica firme com suas palavras: "Nós somos todos responsáveis e esperamos ter aprendido nossas lições. Devemos ganhar os três pontos." 80.000 torcedores estarão no estádio, 8.000 de Bochum. É uma sexta-feira à noite, sob as luzes de inundação, e um dérbi é um dérbi, mesmo que o clima pré-jogo esteja tão sombrio e melancólico quanto uma viagem de bicicleta na chuva ao longo do Reno, com as montanhas Ardey separando Bochum de Dortmund.

