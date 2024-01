Como Christian Eriksen regressou ao futebol depois de sofrer uma paragem cardíaca em campo

O médio dinamarquês recebeu tratamento que lhe salvou a vida durante o jogo do seu país contra a Finlândia, em junho de 2021, acabando por ser reanimado e levado para o hospital.

Os jogadores em campo, os que estavam dentro do estádio e os adeptos de todo o mundo sustiveram a respiração enquanto os colegas de equipa de Eriksen davam os braços para esconder a sua luta pela sobrevivência.

Foram cenas semelhantes às de segunda-feira à noite, quando o jogador do Buffalo Bills, Damar Hamlin, desmaiou em campo.

Tal como Eriksen, Hamlin também sofreu uma paragem cardíaca. De acordo com os Bills, os batimentos cardíacos foram restabelecidos no campo e o jogador de 24 anos continua em "estado crítico" num hospital de Cincinnati.

Os treinadores da equipa do Buffalo Bills chegaram a Hamlin 10 segundos após o seu colapso, à semelhança dos médicos da equipa que salvaram a vida de Eriksen.

"Bem, o que é que eu hei-de dizer? Ele estava morto", disse na altura o médico da equipa dinamarquesa, Morten Boesen.

"Fizemos a reanimação cardíaca e foi uma paragem cardíaca. A que distância estávamos? Não sei.

Mais tarde, Eriksen foi equipado com um Cardioversor Desfibrilhador Implantável (CDI), um tipo de pacemaker destinado a evitar paragens cardíacas fatais, descarregando um choque para restaurar o ritmo cardíaco regular, e fez um regresso incrível ao desporto que amava.

O jogo da Dinamarca contra a Finlândia, a contar para o Euro 2020, foi reiniciado nessa mesma noite, após um pedido dos jogadores de ambas as equipas para que o jogo terminasse.

Eriksen estava consciente quando deixou o relvado, acenando mesmo aos adeptos enquanto era levado numa maca, e um comunicado da Federação Dinamarquesa de Futebol confirmou pouco depois que estava acordado no hospital e a aguardar novos exames.

O que contrasta com Hamlin. Um representante da família de Hamlin disse que o jogador da NFL foi reanimado apenas uma vez após o seu colapso no campo de futebol na noite de segunda-feira, disse o amigo e representante de marketing Jordon Rooney à CNN na quarta-feira.

Na terça-feira, o tio de Hamlin disse à CNN e à ESPN que o segurança do Buffalo Bills tinha sido reanimado duas vezes - uma no campo e outra no hospital - mas Rooney disse que o tio se enganou.

"O tio dele apoia incrivelmente o sobrinho... Penso que ele só queria partilhar as boas notícias e penso que se enganou", disse Rooney.

Apesar de a decisão de retomar o jogo ter sido tomada pelos jogadores, o selecionador dinamarquês, Kasper Hjulmand, admitiu no dia seguinte que considerou ter sido a "decisão errada".

"Foi muito difícil para os jogadores", disse aos jornalistas. "Eles nem sequer sabiam se podiam perder o seu melhor amigo.

"Tenho a sensação de que não devíamos ter jogado e de que os jogadores tiveram de tomar uma decisão errada. Estou muito orgulhoso da forma como o mundo reagiu a este incidente.

"Muitas vezes o dinheiro está em causa, mas ontem vimos o que é o futebol - compaixão e amor.

"O prazer de estar vivo

Apenas 259 dias depois de ter caído, Eriksen regressou à competição na Premier League inglesa, depois de ter assinado pelo Brentford.

O Inter de Milão, da Serie A - clube com o qual Eriksen tinha contrato na altura do incidente - deixou o médio mudar-se para o estrangeiro, uma vez que não podia jogar em Itália a menos que o dispositivo CDI fosse removido.

Eriksen entrou em campo aos 52 minutos do segundo tempo na derrota do Brentford por 2 a 0 para o Newcastle United em fevereiro de 2022 e foi recebido como herói.

"Se tirarmos o resultado, sou um homem feliz. Passar por tudo o que passei e estar de volta é uma sensação maravilhosa", disse Eriksen.

Depois de uma breve mas bem sucedida passagem pelo Brentford, Eriksen mudou-se para o Manchester United em julho de 2022, onde continua a ser uma peça fundamental da equipa.

Esta época, disputou 15 jogos no campeonato e marcou um golo.

Depois, em novembro de 2022, Eriksen realizou o seu sonho de jogar pela Dinamarca num terceiro Campeonato do Mundo.

O jogador de 30 anos jogou todos os minutos dos três jogos da Dinamarca no Qatar 2022, antes de a sua seleção ser eliminada na fase de grupos.

Em declarações antes do torneio, Eriksen disse que o incidente no Euro 2020 alterou a sua perspetiva tanto do futebol como da vida.

"Acho que me deu... digamos, a apreciação de estar vivo e de estar com a minha família. E acho que tudo o resto passou para segundo plano", disse aos jornalistas.

"Ter a possibilidade de voltar e ser quem eu era antes era realmente o objetivo. O meu primeiro objetivo foi sempre ser um namorado e um pai.

"Continua a ser muito especial estar no Campeonato do Mundo. A seleção nacional é algo de que estou muito feliz por voltar a fazer parte."

