Como Alex Ferguson e Arsene Wenger passaram de rivais amargos a companheiros de jantar

Durante grande parte das suas carreiras como treinadores, os insultos e os jogos mentais dominaram frequentemente as últimas páginas dos jornais nas semanas que antecederam e nos dias que se seguiram aos jogos.

A rivalidade chegou ao auge em outubro de 2004, quando o Arsenal visitou Old Trafford com uma sérieinvictade 49 jogos na Premier League, que incluía o títuloinvictoda equipa "Invicibles" uma época antes.

O United venceu o jogo por 2-0 graças a um penalty de Ruud van Nistelrooy - que muitos adeptos do Arsenal acreditam que Wayne Rooney mergulhou para ganhar - e a um golo tardio de Rooney.

Após o jogo, houve uma luta entre jogadores e funcionários no túnel que resultou no facto de Ferguson ter sido atingido por uma fatia de pizza, o que deu origem a dois dos títulos mais famosos do desporto britânico: "Pizzagate" e "Battle of the Buffet".

Mesmo quando a rivalidade começou a esmorecer nos últimos anos devido à falta de competitividade do Arsenal, poucos fãs que testemunharam essa época imaginariam a amizade que Ferguson e Wenger partilham hoje.

Ambos os treinadores foram introduzidos no Hall da Fama da Premier League esta semana - os primeiros treinadores a receber a honra - e Ferguson revelou que a dupla é agora companheira regular de jantar.

"Sinto que o Arsène é um nome muito digno de ser introduzido, pois ele transformou o Arsenal Football Club de forma fantástica", disse o escocês. "Tornou-se uma equipa difícil de competir e ambos queríamos ganhar, o que nos motivou ainda mais.

"Ao longo dos anos, desde que se reformou, fomos jantar juntos a um pequeno restaurante que ele conhece bem na Suíça. Ele é um homem muito interessante e eu gosto da sua companhia, mas o meu trabalho continua a ser escolher o vinho!"

Ferguson dirigiu o United durante 810 jogos da Premier League ao longo da sua ilustre carreira, vencendo 528 e acumulando um total de 1.752 pontos.

O treinador de 81 anos é, de longe, o treinador mais bem sucedido da história da Premier League, tendo conquistado um recorde de 13 títulos, incluindo três títulos consecutivos por duas vezes, um feito nunca alcançado por nenhum outro treinador.

Ferguson foi nomeado Treinador da Época por um recorde de 11 vezes.

"Estou verdadeiramente encantado por ser introduzido no Hall of Fame da Premier League. É uma honra quando se recebe um reconhecimento como este", afirmou Ferguson.

"No entanto, não se trata apenas de mim como pessoa. Trata-se do trabalho no Manchester United e da ligação que tivemos durante muitos anos, por isso também estou orgulhoso do clube, da equipa e dos meus jogadores.

"O meu trabalho era mandar os adeptos para casa felizes. A história do United e as minhas próprias expectativas foram as coisas que me impulsionaram, e depois tive de tentar desenvolver todos os meus jogadores com as mesmas expectativas e garantir que as conseguíssemos alcançar."

As 22 épocas e os 828 jogos de Wenger ao comando do Arsenal são recordes da Premier League e, até hoje, é o único treinador a manter-se invicto durante uma época inteira.

Conquistou três títulos da Premier League com a sua marca dedicada de futebol bonito e ofensivo - apelidado de "Wengerball" - com alguns dos golos de equipa que o Arsenal marcou durante o seu mandato entre os mais emblemáticos da história da liga.

Apesar dos anos de amargura entre ambos - e, por vezes, da troca de insultos - Wenger disse que ser introduzido no Hall of Fame ao lado de Ferguson é uma "grande honra".

"É como dois pugilistas, lutam como loucos e percorrem a distância juntos", disse Wenger.

"No final do dia, há respeito e será uma grande oportunidade para nos encontrarmos com ele, partilhar uma boa garrafa de vinho e recordar as nossas velhas batalhas."

