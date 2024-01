Como a dupla medalha de ouro olímpica Shim Suk-hee perdeu a corrida para anular a sua proibição antes de Pequim 2022

Em 2022, as coisas mudaram drasticamente para Shim antes dos Jogos Olímpicos de inverno do próximo mês em Pequim.

A patinadora de velocidade em pista curta foi impedida de treinar em outubro do ano passado, depois de uma série de mensagens de texto que enviou terem sido divulgadas, causando polémica no seu país natal.

Após dois meses de investigações, uma comissão da União Coreana de Patinagem (KSU) anunciou, a 21 de dezembro, que suspendia Shim da equipa nacional por dois meses, afirmando que ela tinha "manchado a dignidade dos atletas".

A suspensão significava que a duas vezes medalhista de ouro olímpica não poderia competir nos Jogos de inverno de Pequim, que começam a 4 de fevereiro.

Para anular a suspensão, Shim tinha a opção de recorrer ao Comité de Fair Play Desportivo do Comité Olímpico e Desportivo Coreano (KSOC) ou levar o caso a tribunal.

Tudo começou em outubro de 2021, quando foram divulgadas as mensagens de texto de Shim com uma antiga treinadora nacional de patinagem feminina. Nas mensagens, Shim gozava com as suas colegas de equipa e falava em fazer um "Bradbury", levantando suspeitas de viciação de corridas.

Nos Jogos Olímpicos de inverno de 2002, o patinador de velocidade australiano Steven Bradbury, um azarão na final dos 1.000 metros em pista curta, ficou em último lugar até à última volta, quando os seus companheiros de corrida se despenharam e ele cruzou a linha de chegada, conquistando a medalha de ouro.

Em dezembro, a comissão de investigação da KSU também analisou uma colisão entre Shim e a sua colega de equipa Choi Min-jeong durante a final dos 1000 metros em Pyeongchang, há quatro anos, e concluiu que Shim tinha usado intencionalmente o braço direito para empurrar o braço esquerdo de Choi durante a corrida.

No entanto, o comité não concluiu oficialmente a acusação de viciação de corridas, uma vez que não existiam provas das intenções de Shim.

Mais tarde, o Comité Fair Play da KSU, que administra a disciplina, suspendeu Shim por dois meses por "atentar contra a dignidade dos atletas", uma vez que ela admitiu ter depreciado os seus colegas de equipa numa série de mensagens de texto.

Dever de manter a dignidade e fuga ilegal de mensagens de texto

Como parte do seu recurso para competir em Pequim, Shim apresentou uma injunção para levantar a proibição de dois meses em janeiro, mas o Tribunal Distrital Oriental de Seul indeferiu o pedido em 18 de janeiro.

O tribunal decidiu que ela tinha violado o dever de um atleta nacional de manter a dignidade com as suas mensagens de texto, uma vez que as mensagens foram enviadas durante os Jogos Olímpicos de inverno, quando Shim representava a Coreia do Sul, disse um funcionário da KSU num comunicado.

O representante legal de Shim, que não está autorizado a falar oficialmente, disse à CNN que eles discutiram no tribunal se era justo incluir o conteúdo das mensagens de texto pessoais no dever de um atleta nacional de manter a dignidade.

A defesa de Shim também alegou que as mensagens de texto foram ilegalmente divulgadas aos meios de comunicação social pelo antigo treinador Cho Jae-beom, que foi considerado culpado e condenado a uma pena de prisão de 13 anos pela violação e agressão sexual de Shim.

O representante de Shim disse ao tribunal que a divulgação das mensagens pessoais, alegadamente por Cho, constituía uma "vitimização secundária" de Shim.

A KSU contrapôs que a "regra estrita da prova" não se aplica aos processos civis e que a suspensão de dois meses é o resultado da investigação do sindicato; Shim já tinha admitido publicamente - e pedido desculpa - ter gozado com as suas colegas de equipa.

"As mensagens de texto foram trocadas com o pressuposto de que não seriam tornadas públicas, mas depois foram divulgadas pelo ato criminoso de outro [Cho]", disse o representante de Shim.

Punição excessiva, segundo o representante legal

O representante de Shim também alegou que a suspensão de dois meses era excessiva, uma vez que ela já tinha sido retirada da equipa nacional em outubro e não podia competir na Taça do Mundo da União Internacional de Patinagem em novembro.

Segundo eles, a KSU não reflectiu a "pena" de outubro quando discutiu uma suspensão separada de dois meses em dezembro.

No entanto, a KSU negou que tivesse aplicado um duplo castigo, alegando que separar Shim do resto da equipa "não era uma medida disciplinar".

Em outubro, um funcionário da KSU disse à CNN que tinham separado Shim da equipa porque poderia ser "difícil [para Shim e para a equipa nacional] ficarem e treinarem juntas", uma vez que a fuga de mensagens de texto poderia afetar a dinâmica da equipa, e citou a necessidade de uma investigação.

Apesar de ter ficado em primeiro lugar nos testes olímpicos nacionais em maio, Shim já não pode sonhar em competir em Pequim, que teria sido o seu terceiro Jogos de inverno.

O seu representante legal disse à CNN que não há planos para recorrer, uma vez que o processo judicial é moroso e é improvável que qualquer decisão seja tomada antes do início dos Jogos Olímpicos, dentro de algumas semanas, e a suspensão de dois meses termina a 20 de fevereiro.

Sem Shim, a Coreia do Sul ainda conseguiu garantir cinco vagas para a patinagem de velocidade em pista curta feminina em Pequim. A KSU apresentou as suas candidatas olímpicas - Choi Min-jeong, Lee Yu-bin, Kim A-lang, Seo Whi-min e Park Ji-yun - ao Comité Olímpico e Desportivo Coreano em 24 de janeiro.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com