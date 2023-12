Como a abordagem rápida de Dustin Johnson pode ajudar o ritmo de jogo do golfe

Foi assim que Rory McIlroy descreveu o processo que se passa entre as orelhas do mago do golfe Dustin Johnson, uma abordagem muito diferente da do "cientista" Bryson DeChambeau.

"Ele torna o jogo tão simples ou, por vezes, faz com que pareça tão simples", disse McIlroy durante a fascinante vitória de Johnson por cinco pancadas no Masters em Augusta, em novembro.

Essa simplicidade pode estar na abordagem rápida de Johnson, algo que o jogador de 36 anos identificou como positivo e negativo em sua temporada de amadurecimento há uma década.

"Sempre fui um jogador rápido [...] só há duas coisas que podem acontecer, dar uma boa tacada ou uma má tacada, por isso, porquê perder tempo?" disse Johnson no Tour Championship de 2010, o ano em que desperdiçou duas vezes a liderança na última volta em majors.

O que quer que ele tenha feito nos 10 anos que se seguiram, funcionou. Ganhou dois Majors, teve mais semanas como nº 1 do mundo (111) do que qualquer outra pessoa para além de Tiger Woods (683), Greg Norman (331) e McIlroy (106) e ganhou eventos do PGA Tour em todas as épocas dos seus primeiros 13 anos. Relativamente a este último feito, apenas Jack Nicklaus (17) e Woods (14) fizeram melhor.

O seu sucesso deu a Johnson, que fala relativamente baixo, uma plataforma, com o sul-caroliniano a dizer em 2017 que achava que a introdução de relógios de tacadas no PGA Tour seria uma boa ideia.

"Seria muito divertido, na verdade. Eu teria muito tempo, mas há muita gente que não teria. Estariam a receber uma penalização em cada buraco."

Em 2018, o European Tour introduziu o inovador Shot Clock Masters na Áustria - onde os jogadores tinham entre 40 e 50 segundos para bater as suas pancadas - e, desde então, tem-se seguido a experimentação com o GolfSixes para outro formato mais dinâmico.

No entanto, estas medidas não conseguiram travar o flagelo do jogo lento.

Sanções raras

Na década de 1950, o cofundador e presidente do Augusta National, Clifford Roberts, exigiu que os grupos de duas bolas completassem uma ronda em três horas - incluindo a ronda final.

No entanto, apesar de algumas rondas se aproximarem das seis horas no campo mundialmente famoso, até à data, a única penalização por jogo lento no Masters ocorreu em 2013, quando o estreante chinês Tianlang Guan, de 14 anos, teve de acrescentar uma pancada ao seu total no final da segunda ronda.

Entretanto, o PGA Tour passou o período de 1995 a 2017 sem aplicar uma penalização por jogo lento, que entrou em vigor em 1994.

No KPMG Women's PGA Championship de setembro, a jogadora checa Klara Spilkova foi penalizada com duas pancadas, o que lhe custou um lugar na terceira ronda. Em 2019, houve várias multas e mais uma penalização de duas pancadas no LPGA Tour e, em 2018, foram aplicadas seis multas e quatro penalizações de duas pancadas, em contraste com 34 multas em 2016.

"É difícil jogar rápido, penso eu, aqui devido às inclinações dos greens e aos ventos e, se estivermos um pouco distraídos, vamos ficar em situações difíceis", disse a bicampeã Anna Nordqvist em Aronimink após o incidente com Spilkova.

"Acho que estamos numa espécie de bolha e tentamos acelerar o mais possível, mas é difícil fazê-lo porque tendemos a estar muito longe do buraco."

Stacy Lewis, também vencedora de dois grandes torneios, foi mais crítica - e elogiou a política mais "agressiva" do European Tour - depois de vencer o Ladies Scottish Open em agosto, tendo a sua última ronda demorado cinco horas e 16 minutos.

"Não devia demorar tanto tempo a jogar. Eu sabia que ia demorar, essa é a parte triste. Penso que é preciso fazer um esforço geral para jogar mais depressa, porque obviamente não estava a ver na televisão, mas tenho a certeza que não deve ter sido divertido ver na televisão.

"Há muito tempo que defendo a necessidade de mudar o ritmo de jogo, de fazer com que as pessoas joguem mais depressa e, infelizmente, continuamos a ir na direção oposta."

Pensar demasiado no assunto

Os profissionais argumentarão que estão a fazer o seu trabalho, tal como um construtor é contratado para construir uma casa e não quereria apressar o seu trabalho.

É possível que quanto mais tempo se demora, pior se joga. Nem sempre, mas isso tem precedentes no maior palco do golfe.

Veja-se a capitulação do australiano Norman no Masters de 1996. Jogando um golfe requintado para estabelecer uma vantagem de seis pancadas em 54 buracos, com uma rotina de pré-pancadas afiada e precisa, caiu gravemente sob a pressão de Nick Faldo e perdeu por cinco pancadas.

"A sua rotina é muito diferente", disse o treinador de Faldo, David Leadbetter. "Ele está de pé sobre a bola uma quantidade incrível de tempo. Diria que está a passar mais seis ou sete segundos por cada pancada, a mexer-se, a movimentar-se de uma forma que nunca o vi fazer."

Faldo acrescentou: "Normalmente, com o Greg é baralhar, baralhar, depois agarrar, agarrar e bang! Ele não tem qualquer problema".

Brooks Koepka, o jogador masculino em melhor forma nos majors dos últimos anos, demora muito pouco tempo sobre a bola, enquanto DeChambeau, criticado anteriormente pela sua abordagem deliberada, diz que a sua rotina antes da tacada acelerou.

Depois de o vencedor do US Open ter sido criticado por ter demorado quase 150 segundos a bater um putt de oito pés em agosto de 2019, no Campeonato de Abu Dhabi em janeiro, expressou opiniões semelhantes às de Nordqvist, mas também falou a favor de rondas mais rápidas.

"Eu não quero estar ali seis horas, nem ninguém quer, certo? E há muitas vezes em que estou à espera - o nosso grupo está à espera que as pessoas saiam, por isso não quero estar à espera dos jogadores. Isso vai prejudicar o meu ritmo. Sempre que isso acontece, sinto que fico frio".

Golfe rápido

No entanto, para alguns jogadores de golfe, o importante é jogar 18 buracos em 30 minutos.

Correr ou fazer jogging não é novidade para os golfistas fora do campo. Mas no campo é um jogo completamente diferente.

O que é necessário: alguns tacos (são permitidos no máximo sete), um saco leve, sapatos de corrida, bolas amarelas (para maior visibilidade) e o seu jogo de corrida. Ah, e não se esqueça de uma lanterna de cabeça, pois é mais do que provável que esteja no campo de golfe de madrugada ou quando o sol se está a pôr.

O profissional da PGA Luke Willett disse à CNN que, quando estava a preparar-se para uma volta de menos de 30 minutos no Sunningdale Heath Golf Club, com 3.705 jardas e par 58, nos arredores de Londres, o profissional do clube disse-lhe que Robert Rock, duas vezes vencedor do European Tour, tinha jogado cinco acima do par, em preparação para um torneio.

Algumas semanas mais tarde, Rock, em boa forma, obteve o seu melhor resultado em sete anos no Open da Escócia, ao ficar em terceiro lugar.

Entretanto, Willett, numa manhã de finais de outubro, deu uma volta ao campo em 26 minutos, registando um resultado de oito acima do par (66). Dois dias antes, fez um 68 num tempo semelhante.

E apenas uma semana antes, o jogador de 36 anos deu a volta ao Springs Golf Club em Oxfordshire - a partir de tees especialmente preparados para garantir que o campo tivesse 6.000 jardas - em 37 minutos, precisando de 83 pancadas (11 acima).

"Foi um borrão, uma montanha-russa e uma emoção de certeza. Correr à volta de um campo de golfe faz-nos sentir muito bem e todos nós precisamos dessas boas vibrações neste momento", disse Willett, pai de três filhos, que gosta da "aventura" que o golfe de velocidade proporciona.

O treinador do Richmond Park Golf Course, Chris Benians, que jogou uma série de eventos do European Tour entre 1998 e 2003, incluindo um 14º lugar no Open da Costa do Marfim de 1999 no Challenge Tour - ganho por Ian Poulter - disse à CNN que era o elemento "reativo" do golfe de velocidade que ele considerava mais benéfico.

"Todos os jogadores de golfe de torneios sabem que pensamos demasiado. Eu era um bom "chipper" e, como jogador de golfe de velocidade, "chipo" mais do que alguma vez fiz como jogador de torneios. Vejo-o e faço-o."

O antigo detentor do recorde mundial do buraco mais rápido, Steve Jeffs, cujo esforço de 1 minuto e 50,6 segundos em 2017 num buraco de 500 jardas foi superado pelo belga Thomas Detry em junho de 2019 com um tempo de 1:29:62, disse à CNN que a "inclusividade" do golfe de velocidade também era positiva.

"Se eu falar com golfistas normais, eles pensam que eu sou louco e que toda a gente que joga speed golf é louca. É o oposto do que o golfe normalmente é", disse Jeffs, que renovou a confiança de que pode tornar-se um jogador consistente e de baixo handicap.

"É incrível o que faz pelo teu jogo."

Fonte: edition.cnn.com