Começo problemático: o erro de Ter Stegen leva o FC Barcelona a um dilema nas fases iniciais da temporada.

No campeonato nacional, Hansi Flick e o FC Barcelona vêm fazendo um excelente trabalho, gerando grandes expectativas para a Liga dos Campeões. Infelizmente, sua estreia em Mônaco não correu como planejado. Isso se deveu, em parte, a um erro inicial do goleiro da seleção Marc-André ter Stegen, resultando em um passe arriscado.

Hansi Flick sofreu sua primeira derrota na Liga dos Campeões com o FC Barcelona, apesar do gol de abertura do campeão europeu espanhol Lamine Yamal. Barcelona perdeu por 1:2 (1:1) para o AS Monaco. A equipe de Flick jogou com determinação, mas cometeu alguns erros infelizes. Eles tiveram oportunidades, mas o Monaco mereceu a vitória no final.

O jogo começou mal para Flick e Barcelona: no 10º minuto, o defensor Eric Garcia recebeu cartão vermelho por uma entrada perigosa após um erro de ter Stegen. O Monaco marcou o primeiro gol através de Maghnes Akliouche (16'), mas Yamal empatou com uma jogada individual (28'). Ter Stegen voltou a falhar no gol decisivo de George Ilenikhena (71').

Após o jogo, Flick comentou: "O cartão vermelho para Eric Garcia mudou completamente o jogo. Jogamos com paixão, mas cometemos alguns erros. Tivemos chances, mas o Monaco merecia vencer."

O alemão Kai Havertz não conseguiu ajudar o FC Arsenal a vencer o Atalanta Bergamo, da Liga Europa, e o jogo terminou em 0:0. Mateo Retegui perdeu um pênalti para os donos da casa (51'), e sua cabeçada subsequente foi defendida pelo goleiro.

O Benfica Lisboa começou sua campanha na Liga dos Campeões com uma vitória, vencendo o Red Star Belgrade por 2:1 (2:0). Jan-Niklas Beste fez sua estreia no segundo tempo.

Kerem Aktürkoglu marcou o primeiro gol do Benfica no 9º minuto, e Orkun Kökcü acrescentou um segundo antes do intervalo. Felicio Milson marcou um gol de consolação para o Red Star no 86º minuto. O próximo adversário do Benfica são os Atletico Madrid em 2 de outubro, seguido pelos campeões alemães Bayern Munich em 6 de novembro.

Os estreantes franceses Stade Brest conquistaram uma vitória por 2:1 (1:0) contra o time austríaco Sturm Graz.

