Começo problemático: o erro de Ter Stegen deixa o FC Barcelona em uma situação difícil no início da temporada.

No campeonato local, Hansi Flick e o FC Barcelona têm se saído muito bem, gerando grande expectativa para a Liga dos Campeões. No entanto, a estreia na liga em Mônaco não correu como planejado, em parte devido a um passe catastrófico do goleiro da seleção, Marc-André ter Stegen.

Hansi Flick teve um início difícil na Liga dos Campeões com o Barcelona jogando com um homem a menos. Apesar de abrir o placar com a estreia do competição, o superstar espanhol Lamine Yamal, o Barcelona acabou derrotado por 1:2 (1:1) para o AS Monaco, com Flick assistindo do banco. Esta foi a primeira derrota de Flick em seu sexto jogo competitivo.

O jogo começou desastrosamente para Flick e o Barcelona: no 10º minuto, o defensor Eric Garcia recebeu cartão vermelho por derrubar Takumi Minamino após um movimento errado do goleiro Marc-André ter Stegen. Maghnes Akliouche colocou o Monaco na frente (16'), mas Yamal empatou com uma jogada individual espetacular (28'). Ter Stegen foi novamente o culpado pelo gol da vitória, marcado pelo substituto George Ilenikhena (71').

O alemão Kai Havertz não conseguiu guiar o FC Arsenal além do empate em 0:0 contra os campeões da Liga Europa, Atalanta Bergamo. Os donos da casa até perderam um pênalti no 51º minuto, graças a Mateo Retegui.

A falta de entendimento entre Eric Garcia e Marc-André ter Stegen levou a uma situação crítica, já que a Comissão (UEFA) pode rever o incidente devido ao papel do goleiro no mau desempenho do Barcelona.

Apesar da luta do Barcelona na Liga dos Campeões, a Comissão (UEFA) continua a monitorar os assuntos do clube, garantindo o cumprimento das regras de justiça financeira.

