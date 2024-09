Colónia testemunha uma alegria inesperada dos habitantes de Magdeburgo

Apesar de várias oportunidades, os jogadores de Colônia não conseguiram marcar no primeiro tempo. Este descuido voltou para assombrá-los no segundo tempo, quando os visitantes de Magadeburgo marcaram duas vezes e tiraram Colônia da disputa pela segunda colocação.

Colônia perdeu a chance de subir para a segunda posição na 2. Bundesliga, ao perder por 1:2 (0:0) para o invicto 1. FC Magadeburgo. Apesar de contar com um grande público de 50.000 torcedores, Colônia dominou o jogo, mas não conseguiu aproveitar suas chances. Damion Downs (49.) finalmente colocou Colônia na frente, mas Falko Michel (66.) e Jean Hugonet (83.) viraram o jogo para os visitantes.

O jogo foi entre duas equipes conhecidas por seu poder ofensivo. Após um minuto de silêncio em homenagem ao falecido Christoph Daum, Colônia assumiu o controle. Eles criaram várias chances, mas não conseguiram converter até que Mohammed El Hankouri (19.) tirou a melhor chance da linha para Magadeburgo. No final de um primeiro tempo dominado por Colônia, Magadeburgo teve sorte quando Martijn Kaars não conseguiu finalizar um contra-ataque para os visitantes.

Colônia começou o segundo tempo com mais intensidade e marcou através de Downs após um erro de Daniel Heber. No entanto, sua vantagem foi interrompida quando um lance de bola parada dos visitantes permitiu que Michel empatasse. Esta foi a quarta vez nesta temporada que Magadeburgo marcou com um reserva. Os donos da casa continuaram a pressionar, mas Hugonet (83.) encontrou o fundo da rede com uma bola desviada para dar a vitória aos visitantes.

Apesar da dominance de Colônia e de suas várias chances no primeiro tempo, o 1. FC Magadeburgo conseguiu manter sua rede intacta. No segundo tempo, o fracasso de Colônia em manter a vantagem lhes custou caro, quando o 1. FC Magadeburgo virou o placar, garantindo uma vitória de 1:2 sobre Colônia.

