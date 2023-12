Coco Gauff triunfa nos quartos de final do Open de França e alcança a primeira semifinal de singulares de um Grand Slam

Agora, a jovem de 18 anos vai disputar a sua primeira semifinal de singulares de um Grand Slam, depois de ter vencido a compatriota Sloane Stephens por 7-5 e 6-2 nos quartos de final do Open de França.

O extraordinário talento de Gauff tem sido evidente desde que se tornou a jogadora mais jovem da história a chegar ao sorteio principal de Wimbledon, há três anos, derrotando Venus Williams e alcançando a quarta ronda.

Nos anos que se seguiram, ela tem lidado com a pressão que surgiu com esse feito.

"Obviamente, acredito em mim própria", disse na entrevista após o jogo. "Mesmo no ano passado, acho que estava demasiado concentrada em tentar corresponder às expectativas que as outras pessoas tinham de mim. Apenas aproveito a vida.

"Não importa se a minha carreira é boa ou má, acho que sou uma óptima pessoa, e essa é uma mensagem para todos os jovens jogadores. Os teus resultados, o teu trabalho ou o dinheiro que ganhas não te definem como pessoa. Desde que gostem de vocês próprios, quem se importa com o que os outros pensam?"

A capacidade atlética e a potência que fazem de Gauff uma ameaça foram mais uma vez exibidas ao dar continuidade ao seu início perfeito no Open de França deste ano, durante o qual ainda não perdeu um set.

Na quinta-feira, Martina Trevisan, 59ª do mundo, vai disputar um lugar na final.

Desde o início do jogo de terça-feira, Gauff atacou consistentemente a partir da linha de base e quebrou a sua compatriota na primeira oportunidade.

Stephens precisou de quatro jogos para se registar no marcador, mas fê-lo em grande estilo, manobrando Gauff para fora do lado esquerdo do court e capitalizando o espaço aberto com um winner de voleio de backhand.

Stephens começou a estabilizar-se e, apesar de Gauff ter continuado a liderar graças ao intervalo inicial, surgiram alguns sinais do talento que levou a jogadora de 29 anos a conquistar o título do US Open e a ser número 3 do mundo. 3 do mundo. Uma pancada de passe despreocupada e um winner de forehand cruzado num ângulo impossível selaram os seus jogos de serviço.

Levada por este ímpeto, Stephens quebrou a jovem americana e consolidou este break para empatar a partida a 5-5.

No entanto, três pancadas de bola perdida no seu último jogo de serviço do set, anularam a recuperação de Stephens e Gauff venceu o primeiro set por 7-5.

Duas quebras de serviço anularam-se no início do segundo set, antes de Gauff aguentar e quebrar Stephens mais uma vez para se colocar a uma curta distância da semifinal.

À medida que a tensão aumentava, os erros entravam no jogo de Gauff e - prejudicada por uma série de duplas faltas - lutou para ganhar o seu jogo de serviço, salvando três pontos de break para assumir uma vantagem de 4-1, depois de um voleio irregular de Stephens ter aliviado a pressão.

Depois de Gauff ter ganho este jogo, o resultado parecia inevitável. No entanto, a tendência para cometer duplas faltas voltou a assombrar a jovem de 18 anos quando serviu para a vitória e foi forçada a esperar mais tempo pela confirmação do resultado.

No entanto, a dupla falta revelou-se contagiosa e foi indicativa da inconsistência de Stephens durante o encontro, uma vez que uma série de erros não forçados permitiram a Gauff conquistar a vitória com relativa facilidade.

Depois de ter chegado aos quartos de final do Open de França do ano passado, quando foi derrotada pela eventual campeã Barbora Krejčíková, o torneio deste ano é o melhor desempenho de Gauff num Grand Slam até à data.

