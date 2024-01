Coco Gauff abandona o Open dos Estados Unidos porque os organizadores utilizam um "plano de protocolo reforçado" após um teste positivo ao Covid

Gauff, de 16 anos, perdeu por 6-3, 5-7 e 6-4 para o letão, 45º classificado, no que normalmente teria sido uma casa cheia no Estádio Louis Armstrong, em Nova Iorque, o segundo maior campo do evento.

Mas, devido à pandemia do coronavírus, não são permitidos adeptos. Em vez disso, ruídos simulados de multidão tentaram preencher o vazio na segunda-feira.

Gauff disse aos jornalistas que não acha que a falta de público tenha influenciado o resultado.

"Acho que compito com o mesmo afinco, com ou sem adeptos", disse Gauff. "Eu poderia ter jogado melhor hoje. Vou voltar ao trabalho e preparar-me para o Open de França."

O Open de França, normalmente o segundo grande evento do calendário do ténis, foi adiado para setembro. Wimbledon foi cancelado no início deste ano.

Gauff alcançou o estrelato em Wimbledon, no ano passado, como primeira qualificadora, ao derrotar Venus Williams, antes de perder para a eventual campeã Simona Halep.

Também perdeu para a eventual campeã do Open da Austrália em janeiro, Sofia Kenin, e saiu derrotada pela vencedora de dois Grand Slams, Naomi Osaka, em Nova Iorque, há um ano.

De facto, foi preciso que alguns dos melhores tenistas a derrotassem. Sevastova enquadra-se nesta descrição, especialmente porque chegou aos quartos de final ou melhor no Open dos Estados Unidos em três das suas últimas quatro visitas e derrotou Serena Williams antes da pandemia.

"Acho que é difícil para toda a gente vir aqui", disse Sevastova. "Mas, sim, neste primeiro obstáculo, voltei a ganhar um jogo. Acho que isso me vai dar um pouco de confiança. Pensei: "Vou lutar até ao fim do encontro, vamos ver como corre. A Coco é uma óptima jogadora. Quer dizer, tem 16 anos e está a jogar assim. Quem me dera jogar assim aos 16 anos".

O jogo versátil e a inteligência de Gauff granjearam-lhe elogios, para além de - tal como Osaka - ter tomado posição na sequência da morte de pessoas negras às mãos da polícia nos EUA.

A antiga atleta júnior discursou numa manifestação de protesto na sua cidade natal, Delray Beach, na Florida, em junho, na sequência da morte de George Floyd, e disse, após o tiroteio de Jacob Blake no Wisconsin, este mês, que iria continuar a usar o ténis para "construir a minha voz e torná-la mais alta, para poder chegar a mais pessoas e criar mudanças".

"Este verão aprendi muito sobre mim própria", disse Gauff. "Aprendi que posso ultrapassar muitas coisas dentro e fora do campo. Ainda espero poder ser assim e usar a minha plataforma dessa forma."

Naomi Osaka vence e usa máscara de Breonna Taylor

Gauff e Osaka poderiam ter-se encontrado novamente em Flushing Meadows na terceira ronda. Na segunda-feira, a grande base japonesa enfrentou a compatriota Misaki Doi na sessão nocturna.

Antes do jogo, Osaka entrou no Estádio Arthur Ashe com uma máscara que dizia "Breonna Taylor". Depois de derrotar Doi por 6-2, 5-7 e 6-2, Osaka foi questionada sobre a máscara.

"Tenho sete", disse Osaka à ESPN no court. "É muito triste que sete máscaras não sejam suficientes para a quantidade de nomes, por isso espero chegar à final e poder vê-las todas."

Osaka - que desistiu antes da final de sábado no Western & Southern Open devido a uma lesão no tendão esquerdo - vai defrontar a italiana Camila Giorgi na segunda ronda.

"Só tenho de ver o que acontece amanhã e como me sinto", disse Osaka.

O Western & Southern Open realiza-se habitualmente nos arredores de Cincinnati, Ohio, mas foi transferido para o recinto do Open dos EUA para reforçar a bolha, um conceito utilizado de forma semelhante na NBA, NHL e Liga dos Campeões de futebol e MLS.

O US Open revelou no domingo, no entanto, que um jogador não identificado tinha testado positivo para Covid-19.

O porta-voz do US Open, Chris Widmaier, disse à CNN num e-mail que o jogador não podia ser identificado devido às leis de saúde, mas foi identificado como o francês Benoit Paire, pelo diário desportivo francês L'Equipe. Desde então, tem sido amplamente identificado noutros meios de comunicação social e nas redes sociais. A CNN entrou em contacto com um representante de Paire.

O nome de Paire foi posteriormente retirado do sorteio oficial e substituído por um suplente da equipa de pares, Marcel Granollers.

Os franceses Adrian Mannarino e Kristina Mladenovic têm autorização para jogar e vencem na primeira ronda

Paire foi apontado pelo seu colega francês Adrian Mannarino como tendo testado positivo e Paire foi ao Instagram na segunda-feira à noite, hora de Nova Iorque, para dizer que estava "bem de momento" e não tinha quaisquer sintomas.

"Hesito em dizer o que está realmente a acontecer na bolha falsa", acrescentou.

Mannarino e a francesa Kristina Mladenovic - que tinham estado em contacto com Paire - disputaram os seus jogos da primeira ronda na segunda-feira.

Questionado sobre o motivo pelo qual a dupla francesa foi autorizada a jogar, apesar de o CDC e o Departamento de Saúde do Estado de Nova Iorque terem afirmado que as pessoas que entrassem em contacto com pessoas infectadas deveriam ficar em quarentena, Widmaier disse que "foram implementados protocolos reforçados".

"Juntamente com o Departamento de Saúde e Higiene Mental da cidade de Nova Iorque, a USTA criou um plano de protocolo reforçado para os jogadores que possam ter sido potencialmente expostos ao jogador infetado", afirmou. "Como parte destes protocolos melhorados, os jogadores potencialmente expostos serão agora testados diariamente, em vez de a cada quatro dias."

Widmaier confirmou que o especialista francês em duplas, Edouard Roger-Vasselin, foi um dos abrangidos pelo plano de protocolo reforçado, depois de ter sido citado pelo L'Equipe como tendo entrado em contacto com Paire e o ter citado.

Mladenovic e Mannarino também o disseram.

Mladenovic, que venceu Hailey Baptiste por 7-5 e 6-2, disse que deu negativo duas vezes após o teste positivo de Paire.

Parecia exausta ao falar com os jornalistas numa chamada via Zoom.

"Não sei como é que vamos continuar", disse ela. "Não me é permitido fazer qualquer tipo de exercício físico ou qualquer coisa do género em público. Estou completamente sozinha com o meu irmão/treinador. É literalmente uma bolha dentro de uma bolha. Não sei como ser mais exato. Literalmente, não vejo mais ninguém. Não tenho acesso a nenhuma das instalações que foram criadas para os jogadores. É mentalmente muito duro".

Depois de derrotar Lorenzo Sonego por 6-1, 6-4, 2-6 e 6-3, Mannarino disse ter ficado mentalmente exausto.

"Não tenho dormido muito", disse Mannarino numa chamada via Zoom. "Não fazia ideia se ia ser retirado do torneio. Se ainda fosse participar no torneio, em que condições? Por isso, tenho estado a pensar muito".

"No domingo, a ATP disse-nos que estava a discutir com o departamento de saúde qual seria a decisão relativamente a todos os jogadores que estiveram em contacto com Benoit. Por isso, demorou algum tempo até que tomassem a decisão de nos deixar no torneio."

Fonte: edition.cnn.com