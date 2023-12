Claudio Ranieri, antigo vencedor da Premier League, é contratado como treinador do Watford

O jogador de 69 anos substitui Xisco Munoz no comando técnico, depois de o espanhol ter sido despedido no domingo, após menos de 10 meses no cargo.

Munoz ajudou o Watford a subir de divisão na época passada e deixa o clube em 14º lugar na tabela da Premier League, com sete pontos nos primeiros sete jogos.

É o primeiro trabalho de Ranieri na primeira divisão inglesa desde que surpreendeu o mundo do futebol ao vencer a Premier League com o Leicester City em 2015-16.

O italiano deixou a Sampdoria, da Serie A, no verão, e a sua nomeação para o Watford é o 20º clube diferente que dirigiu.

Ao longo dos seus 35 anos de carreira, Ranieri dirigiu clubes de toda a Europa, incluindo Itália, Espanha e França. Também teve uma passagem pela seleção grega.

Ranieri iniciou a sua carreira de dirigente em 1986 no Vigor Lamezia, em Itália, e no seu país natal treinou os principais clubes: Juventus, Roma, Nápoles, Inter de Milão e Fiorentina.

Em Espanha, Ranieri dirigiu o Atlético de Madrid e o Valência por duas vezes, depois de uma passagem bem sucedida pelo Chelsea.

Ao longo da sua carreira, Ranieri conquistou oito troféus, incluindo a Taça de Itália de 1998-99 e a Supertaça de 2004-05 com o Valência, bem como o título da Premier League em 2016.

Foi despedido apenas uma época depois da notável conquista do título da Premier League pelo Leicester, com o clube apenas um ponto acima da zona de despromoção, a 13 jornadas do fim.

O próximo jogo do Watford na Premier League é em casa, contra o Liverpool, no sábado, 16 de outubro.

Ranieri será o 15º treinador permanente que o Watford terá desde 2012. Será o 14º treinador diferente, já que Quique Sanchez Flores esteve no clube duas vezes.

A família Pozzo, liderada por Giampaolo Pozzo, assumiu o controlo do Watford em 2012 e não teve medo de mudar de treinador para alcançar o sucesso.

Através de uma "extensa rede de olheiros a nível mundial" e de algumas operações de transferência inteligentes, a família - que também é proprietária da Udinese, em Itália, e do Granada, em Espanha - conseguiu reconstruir o clube e levar o Watford para a Premier League apenas três anos depois de assumir o controlo.

Agora, sob a direção do filho de Giampaolo, Gino, o clube estabeleceu-se durante vários anos na divisão, mas foi despromovido em 2020 antes de recuperar o estatuto de campeão da Premier League no início deste ano.

