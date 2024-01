Clássico de inverno da NHL: Seattle Kraken e Vegas Golden Knights canalizam memórias de infância na "mais pura forma de jogo

Os Kraken serão a primeira equipa da Divisão do Pacífico a acolher o Clássico de inverno, uma vez que as duas mais recentes equipas da NHL se defrontam no ringue ao ar livre.

"É extremamente emocionante ter um Clássico de inverno tão cedo na carreira da franquia", disse Brandon Tanev, do Kraken, aos repórteres antes do jogo.

"Acho que é ótimo para a cidade, a organização e as pessoas da cidade. É disso que se trata.

"Estamos todos entusiasmados por participar no jogo, mas é uma excelente forma de mostrar a cidade de Seattle, as pessoas fantásticas de Seattle e a grandeza do franchise que temos aqui. É ótimo ter dois novos franchises", acrescentou Tanev.

Embora os Knights entrem no jogo com um recorde melhor nesta temporada, com 22-10-5 contra 14-14-9 do Kraken, eles perderam quatro dos últimos cinco jogos, perdendo o primeiro lugar na Divisão do Pacífico.

Os Kraken, por sua vez, estão embalados por uma sequência de quatro vitórias e oito pontos, enquanto se preparam para enfrentar os Knights e tentar vingar uma derrota por 4 a 1 no início da temporada.

E ambos os grupos de jogadores estarão animados com a ocasião em si, especialmente porque jogar ao ar livre evoca memórias de infância, de acordo com Jack Eichel, dos Knights.

"Acho que sempre que se joga ao ar livre, é a forma mais pura do jogo", disse Eichel aos repórteres.

"Temos muitos rapazes do oeste canadiano, por isso tenho a certeza de que já jogaram hóquei ao ar livre", acrescentou Eichel.

"Sinto que todos os miúdos passaram algum tempo a jogar no lago e, obviamente, cresceram a ver o Clássico de inverno, pelo que ter a oportunidade de jogar num jogo como este é fantástico."

O Clássico de inverno começa às 15h00 ET de segunda-feira e será transmitido pela TNT e pela Tru TV.

Fonte: edition.cnn.com