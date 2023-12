Clark Gillies, membro da Galeria da Fama do Hóquei e quatro vezes vencedor da Taça Stanley, morre aos 67 anos

"A Liga Nacional de Hóquei lamenta o falecimento de Clark Gillies, uma torre de força no gelo para os dinásticos New York Islanders no início da década de 1980 e um pilar da comunidade de Long Island desde então", afirmou o comissário da NHL, Gary Bettman.

"Gillies ajudou a definir o termo 'avançado' durante uma carreira de 14 épocas no Hall da Fama com os Islanders e os Buffalo Sabres, que se destacou pela conquista de quatro Taças Stanley consecutivas com os Islanders."

O jogador natural de Saskatchewan foi selecionado em quarto lugar pelos Islanders no draft de 1974 da NHL. Com os Islanders, marcou 304 golos e fez 359 assistências em 872 jogos ao longo de 12 épocas.

Em 159 jogos de playoff com os Islanders, Gillies marcou 47 golos e 46 assistências. Um dos 17 Islanders que ganharam quatro Taças Stanley consecutivas de 1980 a 1983, Gillies fez parte do grupo que ganhou um recorde da liga de 19 séries de playoffs consecutivas - um recorde que ainda se mantém.

O extremo esquerdo fez parte de uma das linhas avançadas mais bem sucedidas da década, apelidada de "Trio Grande", com dois outros futuros membros do Hall da Fama do Hóquei, o central Bryan Trottier e o extremo direito Mike Bossy. Essa linha também levou a equipa do Canadá a terminar em segundo lugar na Taça do Canadá de 1981.

"Toda a comunidade dos Islanders está devastada com a perda de Clark Gillies", disse o presidente e gerente geral dos Islanders, Lou Lamoriello. "Ele simbolizava o que significa ser um New York Islander. O orgulho que sentia ao vestir a camisola dos Islanders no gelo era evidente pela sua vontade de fazer tudo para ganhar. Fora do gelo, ele era uma presença igualmente grande, sempre dedicando tempo para retribuir à comunidade local.

"Os New York Islanders têm quatro Taças Stanley graças aos sacrifícios que ele e os membros dessas equipas dinásticas fizeram pelo franchise. Em nome de toda a organização, enviamos as nossas mais profundas condolências a toda a família Gillies."

Após a vitória dos Islanders por 4-0 em casa contra os Arizona Coyotes na sexta-feira, o treinador Barry Trotz disse que o avançado fará falta.

"Ele era maior do que a vida", disse Trotz. "Quando se via Clark Gillies, pensava-se em Islander. Quero dizer, não havia dúvidas. Não havia área cinzenta. Carismático. Ele jogava da maneira certa; ele fazia parte da comunidade.

"Tudo o que se pensa de um Islandês, ser um bom colega de equipa, uma pessoa fantástica, tudo isso. O meu coração ficou destroçado quando me disseram que estava a sair do gelo. Sentiremos a falta dele, a sério que sentiremos."

O New York reformou a camisola número 9 de Gillies a 7 de dezembro de 1996.

Em 2002, Gillies foi introduzido no Hockey Hall of Fame. Na sua página biográfica pode ler-se: "Era um concorrente implacável que era praticamente imparável quando a equipa adversária o irritava."

Gillies terminaria a sua carreira com 319 golos e 378 assistências na época regular, depois de jogar duas épocas com os Sabres.

Gillies criou a The Clark Gillies Foundation, uma corporação sem fins lucrativos que ajuda crianças com problemas físicos, de desenvolvimento e/ou financeiros. O objetivo, de acordo com o site da organização, "é ajudar as crianças a melhorar a qualidade de vida e ser útil em tempos de crise".

A unidade de emergência pediátrica do Huntington Hospital, em Long Island, recebeu o nome de Gillies e da sua fundação.

Fonte: edition.cnn.com