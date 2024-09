"Cincy" provoca o seu rival: "Eles estão cientes do nosso desprezo por eles"

KC vs. Cincy: Dois Encontros Épicos na Conferência Americana Recentemente. O Entusiasmo de Ja'Marr Chase Impulsionando a Festa do "Cincy".

Esta pergunta de trivia pode pôr à prova até mesmo o fã mais dedicado da NFL. E é provável que confunda muitos, inclusive aqueles que acompanham a National Football League com a mesma paixão que milhões de crianças americanas seguem a viagem do Papai Noel na véspera de Natal.

Qual é o recorde de vitórias e derrotas de Joe Burrow em seus dois primeiros jogos como QB dos Bengals? Ouço você perguntar. A resposta? Um decepcionante 1-8. Isso mesmo, você acertou. O Joe Lee Burrow de 27 anos, um dos quarterbacks mais talentosos e carismáticos da liga, conseguiu apenas uma vitória magra nesses jogos iniciais e do segundo jogo de sua carreira na NFL - e isso foi em 12 de setembro de 2021, em casa contra os Minnesota Vikings, na prorrogação, pelo placar de 27-24.

Os Chiefs Continuam de onde Pararam, os Bengals Tropeçam

Agora, aposte seu último dólar que essa sequência de derrotas se estenderá para 1-9 pelo final deste jogo contra os Chiefs? É um palpite arriscado, dado o oponente. Os Chiefs entraram em 2023 com uma vitória, repetindo sua forma vitoriosa do Super Bowl da temporada anterior, quando derrotaram os Baltimore Ravens por 27-20.

Enquanto isso, os Bengals cambalearam em casa. Eles perderam por 10-16 para os New England Patriots - uma equipe que praticamente passou por uma reformulação nesta temporada, exceto pelo confiável Robert Kraft. A mídia local espera que os Patriots vençam apenas seis jogos neste ano, e com suas ambições mornas, eles correspondem ao ritmo de um burocrata cansado contando as horas para o fim de seu turno na sexta-feira.

Burrow Está de Volta - Mas os Bengals Conseguirão Levantar?

No entanto, mesmo essa equipe decepcionante dos Patriots foi demais para Cincinnati na semana passada. Ou melhor, os Bengals themselves foram decepcionantes. Depois de se recuperar de uma lesão na mão que encerrou sua temporada prematuramente em meados de novembro, Burrow estava de volta ao campo. Os Bengals, animados com seu retorno, conseguiram apenas um primeiro tempo desastroso e um segundo tempo pouco melhor.

Foi a negociação prolongada em torno do contrato de Ja'Marr Chase que pesou tanto neles? Uma distração potencial? O estrela wide receiver esperava garantir um acordo de longo prazo em Cincinnati, como outros calouros de 2021, como Amon-Ra St. Brown (Lions, quatro anos, $120 milhões), Jaylen Waddle (Dolphins, três anos, $84,75 milhões), Trevor Lawrence (Jaguars, cinco anos, $275 milhões) e DeVonta Smith (Eagles, três anos, $75 milhões), fizeram com seus respectivos clubes.

A Declaração Provocadora de Chase

E, segundo Chase, os Bengals haviam sinalizado no verão que ofereceriam um acordo. Mas então, silêncio. Aparentemente, o Chase de 24 anos até ameaçou não jogar os dois primeiros jogos da temporada, mas ele apareceu contra os Patriots e também jogará em Kansas City. Mas as complicações do contrato não terminaram. Porque Chase deixou claro que não discutirá um contrato de longo prazo durante a temporada.

Em vez disso, ele teve algumas palavras duras para Kansas City. Os Bengals, ele afirmou, são a equipe a ser batida na AFC. Todo mundo sabe disso. E eles precisam agir assim.

A Sequência Promissora dos Bengals - Mas Ainda Sem Títulos

Apesar disso, Cincinnati conquistou vitórias em dois dos quatro jogos desde 2021. A vitória mais notável foi a vitória por 27-24 na prorrogação no jogo de Campeonato da AFC em Kansas City em 30 de janeiro de 2022. Pela primeira vez desde 1989, os Bengals estavam no Super Bowl. Mas eles voltaram para casa com uma medalha de prata, tendo perdido para os Los Angeles Rams por 20-23. E exatamente um ano depois, seus sonhos do Super Bowl foram frustrados novamente, desta vez nas semifinais contra os Chiefs - 20-23.

Atenção: Desde sua derrota no Super Bowl em 2022, os Cincinnati Bengals têm conhecido alegria e frustração em igual medida. Por outro lado, os Kansas City Chiefs, que conquistaram o título em 2020, só têm acrescentado vitórias.

O técnico dos Bengals, Zac Taylor, o carismático Joe Burrow e o wide receiver Ja'Marr Chase não conseguiram replicar a consistência e a resiliência exibidas por Patrick Mahomes, Andy Reid e Travis Kelce, que provaram repetidamente que podem se recuperar para vencer quando precisam.

O entusiasmo em torno de um possível reencontro de seu jogo de Campeonato da AFC em janeiro de 2022 é palpável. Hospedado em seu estádio, o Paycor Stadium, os fãs podem assistir a uma festa de $99. A entrada oferece música ao vivo, a chance de conhecer lendas da NFL e até a oportunidade de pisar no campo. Mas deixe-me claro - isso não é um reencontro tradicional.

A Negociação do Contrato de Chase Complica as Coisas

A ideia de que as negociações prolongadas em torno do contrato de Ja'Marr Chase podem ter afetado o desempenho da equipe é intrigante. Certamente, não há como negar que os Bengals tiveram um primeiro tempo desastroso contra os Patriots na semana 1. Jake Brown, que entrou no lugar de Chase devido à sua disputa contratual, lutou. No entanto, apesar do retorno de Chase para o jogo de Kansas City, os Bengals registraram mais uma derrota.

Alguns sugeriram que Chase pode não estar motivado para jogar ao seu melhor devido às discussões contratuais em andamento. Mas outros elogiam a abordagem de Chase, argumentando que ele está deixando seu jogo fazer o trabalho falado. No entanto, essa saga continua, com Chase recusando-se a considerar qualquer discussão de contrato de longo prazo durante a atual temporada.

Melhoria Consistente dos Bengals – Mas Sem Anéis de Campeão

Desde o sucesso na final da AFC de 2021, os Bengals venceram dez dos últimos vinte jogos. No entanto, eles não conseguiram se classificar nos playoffs em ambas as ocasiões, incluindo uma derrota dolorosa por 23-20 para os Chiefs nas semifinais do Super Bowl de 2023.

Em Kansas City, eles ignoram tudo isso. Aqui, são realizadas comemorações da vitória em vez de comemorações de uma vitória na final da AFC. Mahomes tem a oportunidade de escrever a história da NFL hoje. Ele está prestes a jogar seu 98º jogo na NFL, apenas dois dias antes de completar 29 anos. Se ele completar com sucesso cinco passes para seu companheiro de equipe, Mahomes ultrapassará Matthew Stafford como o profissional com o maior número de passes, alcançando essa marca dois jogos antes do marco de 100 jogos usado para esse registro em particular.

Bengals em Risco de Mais uma Temporada Inicial de 0-2

Se ele vencer, ele garantirá 76 vitórias, igualando o recorde mantido por Tom Brady e Roger Staubach para o maior número de vitórias por um quarterback titular em seus primeiros 100 jogos. Mahomes então terá a chance de quebrar o recorde contra os Atlanta Falcons e Los Angeles Chargers.

À medida que Mahomes se aproxima de mais feitos históricos da NFL, os Bengals encontram-se em perigo de uma quinta temporada inicial de 0-2 nos últimos seis anos. Essa contradição nas sortes aumenta a tensão. Chase destaca o alto astral de ambos os lados, mas também enfatiza a animosidade entre as duas equipes. Afinal, jogar partidas de playoff importantes pode gerar uma rivalidade. Ja'Marr Chase resume os sentimentos de ambos os lados: "Acho que eles sabem que não somos muito fãs deles - e eles sentem o mesmo. Não há muito mais a dizer. Todo mundo sabe."

Apesar da tensão aumentada com os Chiefs, os Bengals estão aiming to improve upon their disappointing 1-8 win-loss record in Joe Burrow's first two games as their quarterback. Ja'Marr Chase, o wide receiver titular dos Bengals, remains unfazed by his ongoing contract negotiations and is confident in his team's ability to emerge victorious in the AFC, even labeling them the team to beat.

