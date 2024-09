- Cinco menores detidos na Inglaterra após agressão letal

Após um brutal ataque a um idoso em Inglaterra, a polícia prendeu cinco menores, com idades entre 12 e 14 anos, sob suspeita de homicídio. Três meninas e dois meninos estão sendo interrogados, confirmou a Polícia de Leicestershire.

A vítima de 80 anos foi violentamente atacada por um grupo de jovens em um parque em Braunstone Town, Leicester, na noite de domingo enquanto passeava com o cachorro. Ela infelizmente não resistiu aos ferimentos no hospital. Os suspeitos menores são suspeitos de terem fugido do local antes da chegada dos serviços de emergência.

A polícia manteve informações adicionais em sigilo e pediu a potenciais testemunhas que se apresentem. "Os investigadores trabalham incansavelmente para elucidar as circunstâncias do ataque", disse a Inspetora Emma Matts. "Já prendemos várias pessoas enquanto tentamos entender o que aconteceu". Em Inglaterra, crianças com 10 anos ou mais são consideradas responsáveis por ações criminosas.

