Cincinnati Bengals e San Francisco 49ers conseguem uma reviravolta impressionante nos playoffs da NFL graças a golos de campo no último segundo

O Cincinnati Bengals e o San Francisco 49ers conseguiram vitórias surpreendentes graças a golos de campo no final do tempo, apesar de ambos terem entrado nos seus confrontos da ronda de divisões da NFL nos playoffs como azarões.

O kicker novato Evan McPherson acertou um chute de 52 jardas para dar ao Bengals uma vitória por 19 a 16 sobre o Tennessee Titans, primeiro colocado, e avançar para o primeiro jogo do Campeonato da AFC desde a temporada de 1988.

Mais tarde, num Lambeau Field coberto de neve, Robbie Gould chutou um gol de 45 jardas para conseguir uma surpreendente virada de 13 a 10 sobre o Green Bay Packers e levá-los ao jogo do campeonato da NFC.

As duas equipas estão agora a uma vitória de distância da Super Bowl LVI. O Bengals vai visitar o Buffalo Bills ou o Kansas City Chiefs, enquanto o 49ers vai viajar para Los Angeles Rams ou Tampa Bay Buccaneers no próximo fim de semana.

Chegada da maioridade

Para o Bengals, a temporada de 2021 tem sido um momento de crescimento no maior palco.

Uma franquia que teve tão pouco sucesso - a vitória do último fim de semana contra o Las Vegas Raiders foi sua primeira vitória nos playoffs em 31 anos - esta é uma corrida dos sonhos.

Atrás do quarterback do segundo ano Joe Burrow, do wide receiver novato Ja'Marr Chase e do kicker novato McPherson, o Cincinnati desenvolveu um dos ataques mais potentes da liga.

Mas enfrentar os Titans - o primeiro classificado da AFC e que recebe de volta o superstar running back Derrick Henry - vencer em Nashville parecia uma tarefa difícil para uma equipa inexperiente.

No entanto, eles nunca mostraram sinais de nervosismo. Os Bengals lideravam por 9 a 6 no intervalo, antes de Joe Mixon entrar dançando para aumentar a vantagem para 16 a 6.

Alguns minutos loucos deixaram os Titans empatarem o placar faltando apenas o quarto período. Um golo de campo, uma interceção dramática de um passe de Burrow na jogada seguinte e um excelente lançamento para touchdown do quarterback dos Titans, Ryan Tannehill, para AJ Brown, criaram um final dramático.

E, depois de um jogo defensivo intenso de ambos os lados, uma interceção de Tannehill pelo linebacker Logan Wilson, do Bengals, permitiu que McPherson desse o pontapé de saída para que o Cincinnati passasse à fase seguinte.

Depois do jogo, os jogadores do Bengals elogiaram muito o nervosismo do chutador, com Burrow dizendo que ele tinha "gelo nas veias".

Burrow disse aos repórteres que, antes de sair para o pontapé vencedor do jogo, McPherson disse-lhe: "Bem, parece que vamos para o jogo do Campeonato da AFC."

Momentos depois, ele estava a ser rodeado pelos seus colegas de equipa depois de cumprir a sua promessa.

Uma reviravolta na neve

Com as temperaturas caindo abaixo de zero e a neve caindo, viajar da Califórnia para Wisconsin para enfrentar o Green Bay pode ser uma tarefa difícil.

E o Packers deu o tom logo no início da partida em casa, com uma impressionante jogada de abertura que terminou com um touchdown de AJ Dillion, dando-lhes a liderança.

Embora o ataque do 49ers tenha tido dificuldades, o mesmo aconteceu com o Packers depois disso, com um golo de campo bloqueado a sua única outra verdadeira oportunidade de marcar na primeira parte.

O San Francisco conseguiu o seu próprio golo pouco depois, antes de os Packers responderem com o seu próprio golo na segunda parte.

Mas foi um erro nas equipas especiais que mudou o rumo da partida a favor dos 49ers: um punt bloqueado permitiu a Talanoa Hufanga apanhar a bola solta e marcar um touchdown a menos de cinco minutos do fim.

Depois de parar o ataque do Green Bay novamente, o 49ers conseguiu ficar em posição de permitir que Gould chutasse o chute da vitória e avançasse para seu segundo jogo do Campeonato da NFC em três anos.

Embora tenha sido um júbilo para os 49ers, a derrota dá início a uma temporada de dúvidas sobre o futuro do quarterback Aaron Rodgers em Green Bay.

O jogador de 37 anos, o atual MVP da NFL, é apontado como o vencedor do prémio esta época, mas disse que estava "um pouco entorpecido" após a derrota.

A época passada foi cheia de rumores e especulações de que, após 18 anos na equipa, Rodgers queria ir para outro lado.

Mas ele diz que vai tomar uma decisão sobre o seu futuro depois de ter tido algum tempo para pensar nisso.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

"Não pensei que estivéssemos a falar sobre isto depois deste jogo", disse Rodgers.

"Vou tirar algum tempo para conversar com as pessoas daqui, e depois tirar algum tempo para tomar uma decisão - obviamente antes da agência gratuita ou de qualquer outra coisa. Neste momento, está tudo fresco. Um pouco chocante, de certeza. Estava à espera de ter um bom fim de semana para o Campeonato da NFC, para aproveitar a preparação e depois começar a pensar em algumas coisas, por isso ainda nem sequer me apercebi do momento."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com