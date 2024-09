Chuvas intensas provocam estragos na viagem de viagem em Viena

Áustria se prepara para mais uma rodada de chuva pesada, segundo o serviço meteorológico ORF. Na Baixa Áustria, declarada zona de desastre, a noite foi relativamente tranquila, segundo um porta-voz do corpo de bombeiros.

No entanto, até 60 litros de chuva por metro quadrado são esperados no estado federal oriental até terça-feira, de acordo com um representante do governo estadual. Os especialistas em clima do ORF preveem ainda mais precipitação em certos locais, desde o Tirol até à Áustria oriental.

Em Viena, cercada pela Baixa Áustria, os passageiros ainda enfrentam problemas com o transporte público, apesar da redução dos níveis de água. A maioria das linhas de metrô da cidade está operando em rotas limitadas no início da semana de trabalho. A empresa ferroviária estatal ÖBB parou os trens em suas rotas sul e oeste para e a partir de Viena.

Bombeiro morre

Na severamente atingida Baixa Áustria, mais de 300 pessoas foram resgatadas das inundações durante o fim de semana, segundo as equipes de resgate. Um bombeiro morreu no domingo em Rust, no campo de Tullnerfeld, enquanto bombeava água de um porão.

Em St. Pölten, uma barragem quebrou, inundando várias casas. O município estabeleceu abrigos de emergência. A governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner, afirmou no final da tarde que esta era uma situação sem precedentes. Até o final da noite de domingo, segundo o "Der Standard", 304 pessoas precisaram ser resgatadas no distrito de St. Pölten.

Nas comportas de Ottenstein no rio Kamp, as comportas foram abertas para deixar sair parte do volume de água de uma maneira controlada. A água agora está descendo pela barragem, causando aumentos adicionais no nível de água do Kamp inferior, inundando ruas e campos.

Mais de 25.000 pessoal de Einsatz estão ativos na Baixa Áustria, ajudados por cerca de 1.000 soldados. O exército está transportando grandes sacos de areia e cascalho com um helicóptero Black Hawk até à noite para consertar vazamentos em barragens.

A União Europeia expressou sua solidariedade com a Áustria, oferecendo ajuda após as devastadoras inundações. O Centro de Coordenação de Resposta à Emergência (ERCC) da Comissão Europeia está coordenando a resposta da UE.

Diante das graves inundações na Baixa Áustria, a União Europeia pode considerar fornecer ajuda financeira às áreas afetadas através do seu Fundo de Solidariedade, que é projetado para ajudar os membros a se recuperarem de desastres naturais.

