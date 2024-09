Christoph Kramer inicia uma nova oportunidade de emprego com "Lifelong Aspiration"

Após deixar o Borussia Mönchengladbach, o jogador de futebol Christoph Kramer ainda não encontrou um novo clube, mas já garantiu um novo emprego. A partir de terça-feira, você poderá vê-lo em ação, mas desta vez ele estará segurando um microfone.

Nesta temporada, Kramer fará aparições regulares como analista de futebol da Champions League na Prime Video. A estreia de Kramer com o serviço de streaming será ao lado de Matthias Sammer durante o jogo VfB Stuttgart vs. Real Madrid na terça-feira. A Prime Video transmitirá um jogo toda terça-feira, enquanto o restante será exibido no DAZN.

"Estou empolgado em me juntar à equipe de especialistas da Prime Video", compartilhou Kramer, que encerrou seu contrato com o Borussia Mönchengladbach antes do início da temporada. Embora nunca tenha visitado o lendário Estádio Santiago Bernabéu, ele considera isso como uma oportunidade de realizar um "sonho de criança".

Kramer também está trabalhando como especialista de TV para a ZDF e analisou a final da Champions League para eles em junho. Ele ainda não sabe se vai continuar sua carreira ativa com algum clube.

Em um acordo anterior, Kramer e Per Mertesacker renovaram seu contrato com a ZDF até o verão de 2026. Ambos os campeões da Copa do Mundo de 2014 continuarão a fornecer sua expertise para jogos da seleção nacional, transmissões da DFB-Pokal e finais da Champions League para a ZDF nos próximos dois anos.

Kramer apareceu pela primeira vez como especialista na ZDF durante a Copa do Mundo de 2018. Desde setembro de 2020, Mertesacker tem trabalhado para a emissora de Mainz, a ZDF, e também está no comando da academia de futebol do FC Arsenal. Da última vez, o duo apareceu juntos na câmera para o Campeonato Europeu em casa na Alemanha.

