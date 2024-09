- China potencialmente dissuasiva: Câmara da UE pede a Pequim que tome medidas

Um estudo sugere que o mercado chinês está perdendo seu apelo para empresas europeias devido a reformas insatisfatórias e dificuldades crescentes. Algumas empresas estão descobrindo que os riscos associados a investir na China estão começando a superar os benefícios, de acordo com o relatório anual da Câmara de Comércio Europeia em Beijing. Esta tendência pode se intensificar se os principais problemas enfrentados pelas empresas não forem abordados. "É necessária ação imediata para reverter esta tendência", alertou a organização com mais de 1700 membros.

A lista de preocupações é extensa e tem afetado severamente a confiança das empresas na China: a economia não está melhorando, a entrada no mercado continua difícil e o consumo interno é fraco. Além disso, o Partido Comunista que governa muitas vezes causa desconforto entre as empresas com leis vagas em nome da segurança nacional, resultando em aumentos nos gastos com assessoria jurídica.

"Doença Econômica de Longo Prazo da China"

O relatório apontou que a previsibilidade, confiabilidade e eficiência que atraíram negócios estrangeiros para a China estão diminuindo, e o ambiente empresarial está se tornando mais politizado. Agora, de acordo com o presidente da Câmara, Jens Eskelund, o estado da economia chinesa é semelhante a uma doença de longo prazo. "Parece um pouco que a economia da China está sofrendo de uma doença de longo prazo", disse ele. Após a pandemia de COVID-19, a economia ainda não se recuperou totalmente.

O cenário é sombrio: gerar receita na China está se tornando cada vez mais desafiador, explicou Eskelund. A margem fora do país pode às vezes ser melhor e pode melhorar no futuro. Eskelund estima que um terço a metade das empresas da UE está de olho no desenvolvimento da economia e pode reconsiderar sua estratégia na China. Este é o grupo que Pequim precisa convencer de que a China continua sendo um local lucrativo.

Não Há Sinais de Retirada

Apesar dos problemas, a Câmara não espera que seus membros queiram se retirar. Para a indústria automotiva ou química, a China é indispensável, de acordo com Eskelund. Quase um terço das exportações globais de contêineres origina da China. "Se você não estiver na China e continuar a investir aqui, você simplesmente não é mais uma empresa global", disse ele. No entanto, cerca de um quarto dos membros está reevaluando sua dependência da China na cadeia de suprimentos como lição da pandemia de COVID-19 e das tensões geopolíticas. A solução pode ser transferir parcialmente a produção para a Índia ou Vietnã.

No entanto, muitos remain céticos. Uma pesquisa publicada pela Câmara de Comércio da UE em maio encontrou que 44% de 512 membros tinham a visão de negócios mais pessimista de sempre. Esta tendência pode persistir sem intervenção de Pequim, estima Eskelund. Empresas da indústria automotiva, bem como de serviços financeiros e produtos médicos, foram particularmente pessimistas. Empresas de cosméticos e farmacêuticos foram ligeiramente mais otimistas.

Potenciais Crescimento de Tensões com a UE

Alguns analistas também ficaram insatisfeitos com os resultados de uma rara reunião de altos oficiais do Partido Comunista que discutiram a política econômica de longo prazo da China em Beijing. O Terceiro Plenum promoveu ainda mais investimentos no setor de manufatura como principal motor do crescimento econômico da China, de acordo com a Câmara da UE. Isso pode levar a um aumento na capacidade de produção em tecnologias onde a oferta já ultrapassa a demanda, resultando em potenciais conflitos com parceiros comerciais significativos.

Um caso em questão são painéis solares que não encontraram compradores na China e, em seguida, inundaram mercados na UE e nos EUA a preços baixos. Enquanto a China afirmava estar desenvolvendo um sistema de demanda no nível nacional, a Câmara da UE reclamou que o partido não especificou como estimular o consumo para esse fim. O fracasso em implementar reformas econômicas significativas pode levar a um aumento das tensões entre a UE e a China, de acordo com o documento de posição.

