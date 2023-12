Chelsea renova contrato com a estrela belga Romelu Lukaku por cinco anos, numa transferência que terá sido recorde para o clube

Embora o valor não tenha sido revelado pelos clubes envolvidos, os meios de comunicação britânicos e norte-americanos noticiaram que o Chelsea tinha feito uma oferta no valor de 97,5 milhões de libras (135 milhões de dólares) por Lukaku.

O valor anunciado tornaria o jogador de 28 anos o segundo mais caro da história do futebol britânico - atrás apenas do astro inglês Jack Grealish, que se juntou ao Manchester City na semana passada por um valor anunciado de 100 milhões de libras (139 milhões de dólares).

Lukaku torna-se a contratação recorde do Chelsea, ultrapassando a taxa de 71,6 milhões de libras (91 milhões de dólares) que o clube pagou para adquirir os serviços do guarda-redes espanhol Kepa Arrizabalaga do Athletic Bilbao em 2018.

O belga chegou ao Chelsea vindo do Anderlecht em agosto de 2011, mas trocou o clube do oeste de Londres pelo Everton em 2014, depois de ter feito apenas 15 jogos.

"Estou feliz e abençoado por estar de volta a este clube maravilhoso", disse Lukaku num comunicado do clube. "Tem sido uma longa jornada para mim: Cheguei aqui como um miúdo que tinha muito a aprender, agora estou a regressar com muita experiência e mais maduro.

"A forma como o clube está a evoluir encaixa perfeitamente nas minhas ambições, com 28 anos e acabado de ganhar a Série A. Penso que esta oportunidade chega no momento certo e espero que possamos ter muito sucesso juntos... o desafio é tentar ajudar a equipa a ganhar mais alguns troféus. Mal posso esperar para começar e ajudar o clube a ter mais sucesso".

Lukaku foi um dos avançados mais prolíficos da Premier League, marcando 87 golos em 166 jogos pelo clube de Merseyside entre 2014 e 2017.

Em julho de 2017, Lukaku mudou-se para o Manchester United, onde aumentou o seu número de golos, com 42 golos em 96 jogos.

A estadia de Lukaku, no entanto, foi de curta duração, com o talismã a selar uma transferência para o gigante italiano Inter de Milão em agosto de 2019.

O belga desfrutou de duas temporadas repletas de estrelas em Itália, o ponto alto das quais viu Lukaku marcar 24 golos no caminho para ajudar o Inter a conquistar o seu primeiro título da Serie A em mais de uma década.

O internacional belga liderou a equipa nos campeonatos do Euro 2020 deste verão, conduzindo a Bélgica aos quartos de final antes de a equipa perder para a eventual vencedora Itália.

O regresso de Lukaku a Stamford Bridge acrescentará ainda mais poder de fogo a uma equipa de ataque que já inclui a dupla alemã Kai Havertz e Timo Werner, o inglês Mason Mount e o americano Christian Pulisic.

A directora do Chelsea, Marina Granovskaia, acrescentou no comunicado do clube: "Romelu Lukaku é simplesmente um dos melhores avançados e goleadores do mundo. Estamos absolutamente encantados por trazê-lo de volta ao clube que ele ama e estamos entusiasmados por juntar o seu talento ao nosso plantel vencedor da Liga dos Campeões.

"É claro que estamos a tentar construir sobre o sucesso da temporada passada, e Lukaku vai desempenhar um papel importante na realização dos nossos objectivos."

Depois de vencer a Liga dos Campeões da UEFA na época passada, a equipa de Thomas Tuchel terá os olhos postos na reconquista do título da Premier League inglesa, que conquistou pela última vez em 2017.

O Chelsea inicia a nova época da Premier League em casa do Crystal Palace, no sábado.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com