Chefe do fundo de investimento saudita intimado no caso do tweet "financiamento garantido" de Musk

Os accionistas da Tesla (TSLA) processaram Musk em 2018, alegando que ele não tinha, de facto, "financiamento assegurado" para tornar a empresa privada a 420 dólares por ação, como ele tinha dito num tweet nesse ano, um número que aparentemente referia o feriado não oficial dos entusiastas da canábis. O tweet provocou grandes oscilações nas acções da Tesla (TSLA)que, segundo os investidores, prejudicaram as suas carteiras. Musk acabou por chegar a acordo com a Comissão de Títulos e Câmbios dos EUA sobre os tweets, demitindo-se do cargo de presidente da Tesla (TSLA) e concordando em supervisionar a sua utilização das redes sociais, embora tenha parecido desrespeitar o acordo várias vezes.

Há muito que Musk afirma que, na altura em que publicou o seu tweet, estava a considerar a possibilidade de privatizar a Tesla. Ele disse que seu comentário de "financiamento garantido" foi baseado em conversas com o enorme fundo soberano da Arábia Saudita, que ele disse ter instado-o a tornar a empresa privada e se ofereceu para aumentar seu investimento na Tesla. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita investe em entidades que são importantes para o crescimento económico do país e diz que tinha $ 620 mil milhões de activos sob gestão no início de 2022.

A equipe de Musk agora está tentando fazer com que Yasir al-Rumayyan, o chefe do fundo, testemunhe como parte do litígio, de acordo com uma intimação que foi entregue em dezembro e arquivada na terça-feira. A equipa de Musk também intimou três outros membros do Fundo de Investimento Público Saudita. O fundo recusou-se a comentar as intimações à CNN.

O julgamento do caso está marcado para começar no final deste mês.

Uma série de mensagens de texto entre Musk e al-Rumayyan de 2018, que foram reveladas em um processo judicial de junho no litígio, oferecem algumas dicas sobre as discussões de financiamento entre a Tesla de Musk e o fundo soberano, que já tinha um pequeno investimento na montadora.

Na troca de mensagens de texto entre os dois homens, que ocorreu na sequência da reação negativa ao tweet "financiamento garantido", Musk deu a entender uma conversa que tiveram na Tesla em que al-Rumayyan disse que estava "definitivamente interessado em tornar a Tesla privada e queria fazê-lo desde 2016". Na mesma mensagem de texto, Musk acrescentou: "Também deixou claro que era o decisor, além disso apoiado fortemente pelo príncipe herdeiro, que considera isto estrategicamente importante a nível nacional".

Musk instou al-Rumayyan a fazer uma declaração confirmando que o fundo de riqueza saudita queria ajudar a tornar a Tesla privada. "É extremamente importante que confirme que está em conversações comigo relativamente à transação de privatização. Nada mais precisa de ser dito. Se isto não for dito, não voltaremos a falar. O CEO da Tesla também expressou frustração com várias notícias citando fontes não identificadas que sugeriam que o fundo saudita não havia demonstrado interesse em financiar um acordo de privatização.

Mas al-Rumayyan ripostou.

"Não podemos aprovar algo sobre o qual não temos informações suficientes", disse ele em uma resposta a Musk. "Concordámos que enviaria as informações financeiras e o caminho a seguir e nada aconteceu desde então ... Eu sou teu amigo. Por isso, por favor, não me trate como um inimigo".

Na sequência dos repetidos pedidos de informação adicional de al-Rumayyan, Musk disse que planeava envolver diferentes investidores num acordo de privatização, segundo as mensagens de texto. Abandonou a ideia semanas mais tarde.

O julgamento do processo judicial dos accionistas ocorre numa altura difícil para a Tesla e para Musk, que também enfrenta pressões dos accionistas do fabricante de automóveis para passar menos tempo com a mais recente empresa sob o seu controlo, o Twitter. Na terça-feira, as acções da Tesla registaram o pior dia dos últimos dois anos, depois de a empresa ter divulgado vendas globais mais fracas do que o esperado.

Fonte: edition.cnn.com