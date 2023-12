Charlie Sifford: o primeiro profissional negro do golfe que abriu caminho a Tiger Woods

Quando voltou a pedir educadamente, depois de ter participado em eventos exclusivamente para jogadores negros, foi alvo de insultos racistas ou mesmo de ameaças de morte.

Mas Sifford não desistiu.

Com o apoio do procurador-geral da Califórnia, Stanley Mosk, e com o seu colega Jackie Robinson ao seu lado, Sifford tornou-se o primeiro jogador negro a jogar no PGA Tour em 1959.

E se visitar a exposição de Tiger Woods no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana em Washington, D.C., verá uma fotografia de Sifford.

Ao quebrar a cláusula "só para caucasianos" no golfe, Sifford ajudou a abrir a porta a outros golfistas negros, incluindo o mais famoso golfista negro de todos os tempos, Woods.

E é algo que Woods reconheceu, dizendo em 2015, após a morte de Sifford, que ele próprio poderia não ter sido um golfista profissional se não fosse por Sifford.

"Ele é como o avô que nunca tive", disse Woods após uma ronda de treino antes do Farmers Insurance Open de 2015 em Torrey Pines, no dia seguinte à morte de Sifford. "Foi uma longa noite e tenho a certeza de que serão longos dias. Ele lutou, e o que ele fez, a coragem que teve para continuar a lutar e estar aqui a jogar.

"Provavelmente não estaria aqui (sem Sifford). O meu pai nunca teria começado a jogar. Quem sabe se a cláusula ainda existiria ou não? Mas ele conseguiu quebrar isso".

Embora Sifford tenha sido o primeiro jogador negro a singrar no golfe, tinha alguém próximo para se apoiar.

Robinson, que quebrou a barreira da cor na Major League Baseball como jogador em 1947, era amigo de Sifford e, com base nas suas próprias experiências, deu alguns conselhos ao golfista antes de este iniciar a sua viagem para chegar ao Tour.

"Jackie disse-lhe que teria de enfrentar muitas coisas, não reagir a muitas coisas porque, quando o fizesse, seria mais difícil para ele e para as pessoas que viessem atrás dele", recorda Charles Sifford, o filho de Charlie.

"Por isso, mantinha-se firme, mordia a língua e lidava com o que lhe era apresentado, porque sabia que, se fizesse asneira, seria ainda mais difícil para o próximo que viesse a seguir."

Ter de se mudar

Nascido em Charlotte, na Carolina do Norte, em 1922, Sifford começou a jogar golfe através da única via disponível para um jovem negro: a de caddy.

Mas ele queria jogar o jogo - aos 13 anos, conseguia fazer uma volta de 18 buracos ao par - e não carregar o saco de outra pessoa.

No entanto, ao crescer na era da segregação, as oportunidades para ganhar experiência nos campos de golfe não eram fáceis de encontrar.

Acabou por começar a jogar profissionalmente em 1948, mas - devido à chamada cláusula "só para caucasianos" que impedia os jogadores negros de jogarem com os seus homólogos brancos - Sifford teve de se contentar em jogar em competições só para negros.

Na altura em que Sifford estava na casa dos 30 anos, as leis de segregação estavam a ser lentamente abandonadas, mas o golfe revelou-se menos rápido a acompanhar os tempos.

Em 1959, ainda existia a cláusula "só para caucasianos" e era fácil perceber como podia persistir, porque o golfe era jogado nestes clubes privados e eles podiam continuar a aplicar as regras de segregação", disse Nancy Churnin - autora de "Charlie Takes His Shot: How Charlie Sifford Broke the Color Barrier in Golf", disse Nancy Churnin à CNN Sport.

"Portanto, se não se pode entrar nesses clubes privados, como é que se vai jogar?"

A jornada de Sifford para jogar no PGA Tour não foi uma decisão tomada de improviso. Foi algo que ele trabalhou para conseguir durante anos.

A sua primeira tentativa de entrar no circuito da Associação Americana de Golfistas Profissionais (PGA), em 1952, foi recebida com insultos e pressão racial.

No Phoenix Open, Sifford e o seu quarteto só de negros - que incluía o pugilista de pesos pesados Joe Louis - encontraram excrementos no copo do primeiro buraco e tiveram de esperar quase uma hora para que fossem substituídos.

Incapaz de mostrar as suas capacidades com todos os melhores jogadores, Sifford levou os seus talentos para outro lado - com grande sucesso.

Ganhou seis vezes o National Negro Open da United Golf Association, assegurando vitórias consecutivas de 1952 a 1956.

No entanto, o seu sonho era mostrar as suas capacidades no maior palco do golfe com os melhores do ramo, e isso implicava fazer alguns sacrifícios, como recorda o seu filho, Charles.

"Quando tinha cerca de 10 anos, apercebi-me de que vivíamos em Filadélfia e que o meu pai não podia participar em muitos torneios", disse à CNN Sport. "Não havia muita exposição ao golfe na Costa Leste, por isso mudámo-nos para a Costa Oeste quando eu tinha 10 anos. E foi aí que ele me disse que, para ter sucesso ou uma hipótese de ter sucesso, tínhamos de nos mudar para oeste".

A conquista do sucesso

A estrela do basebol Robinson era uma figura inspiradora e um exemplo do que Sifford esperava alcançar no golfe. Mas Sifford também se apercebeu que ia precisar de ajuda jurídica.

Depois de se mudar para a costa oeste dos EUA, Sifford tornou-se amigo do procurador-geral da Califórnia, Stanley Mosk.

Mosk era judeu e também tinha sido vítima de discriminação em primeira mão. Jogava golfe no Hillcrest Country Club, em Los Angeles, que permitia a entrada de membros da comunidade judaica quando outros clubes não lhes permitiam o acesso.

O premiado ator Billy Crystal, no seu elogio a Muhammad Ali no funeral do grande pugilista em 2016, recordou um incidente que pôs em evidência a política de portas fechadas do golfe.

Ali convidou o seu bom amigo Crystal para dar uma corrida num campo de golfe, sem se aperceber que o clube não permitia a entrada de membros judeus.

"Ali ficou furioso: 'Sou um muçulmano negro e deixam-me correr lá. Irmãozinho, nunca mais vou correr lá'", recorda Crystal.

A habilidade de Sifford impressionou Mosk imediatamente. E o facto de alguém com tais capacidades não poder atuar no maior palco irritou-o.

Assim, Mosk começou a ajudar Sifford na sua tentativa de jogar no PGA Tour.

Como procurador-geral da Califórnia, Mosk conseguiu influenciar politicamente a batalha de Sifford. Mais tarde, Mosk foi juiz associado do Supremo Tribunal da Califórnia durante 37 anos - o mandato mais longo da história do tribunal.

Após anos de cartas e conversas, Sifford obteve finalmente um cartão de jogador do PGA Tour em 1960, com 39 anos, tornando-se o primeiro jogador negro a jogar no Tour.

Um ano mais tarde, na sequência de pressões significativas, o PGA Tour abandonou a cláusula de inscrição "só para caucasianos".

No entanto, Sifford foi constantemente alvo de abusos racistas por parte de golfistas e espectadores brancos.

O seu filho Charles também se lembra de ouvir histórias sobre ameaças de morte enviadas ao seu pai durante esses anos.

"Várias vezes, quando ele estava a jogar no Sul (região dos EUA), recebeu algumas ameaças de morte", explicou Charles. "As pessoas telefonavam-lhe para o quarto de hotel e diziam-lhe que, se ele aparecesse no campo de golfe, o iam matar.

"Ele disse: 'Bem, vão ter de fazer isso porque eu vou aparecer no campo de golfe'. Portanto, ele estava determinado a não deixar que ninguém o impedisse de fazer o que queria. E ele tinha essa vontade. Quanto mais o tentassem impedir, mais ele tentaria ser bem sucedido".

Mudança no vento

Apesar de já ter passado dos 30 anos quando chegou ao PGA Tour, Sifford conseguiu mostrar que podia competir com os melhores golfistas - apesar da hostilidade que encontrou, tanto dentro como fora do campo de golfe.

Churnin lembra-se de ter lido sobre hotéis que não lhe alugavam quartos ou clubes que ainda não o deixavam comer com outros profissionais ou usar os balneários por causa da sua cor de pele.

No entanto, o Greater Hartford Open de 1967 - atualmente o Travelers Championship - em Connecticut foi um divisor de águas. "Foi a primeira vez que o público ficou do lado dele", segundo Churnin.

E isso pareceu fazer a diferença, pois Sifford conquistou a sua primeira vitória no PGA Tour nesse evento, tornando-se o primeiro jogador negro a ganhar uma vitória no PGA Tour.

Embora não soubesse que o pai tinha vencido, porque não havia cobertura televisiva do golfe como atualmente, Charles lembra-se de uma mudança palpável em Sifford após a importante vitória.

"Vi no jornal e fiquei muito contente por ele, porque era um sonho de toda a vida poder ganhar no PGA Tour. E isso tirou-lhe muita pressão. Parecia estar mais descontraído sabendo que o tinha feito uma vez e que havia sempre a possibilidade de o voltar a fazer."

Sifford viria a ganhar o Los Angeles Open de 1969 (atualmente The Genesis Invitational), bem como o Senior PGA Championship de 1975 e tornou-se um membro original do PGA Tour Champions, onde ganhou o Suntree Classic.

Em 2004, tornou-se o primeiro golfista negro a ser inscrito no World Golf Hall of Fame.

Abrir caminho

O Presidente Barack Obama também atribuiu a Sifford a Medalha Presidencial da Liberdade de 2014 "por ter alterado o rumo do desporto e do país que amava".

Embora Charles admita que Sifford ficou "muito desiludido" por não ter havido um grande afluxo de golfistas negros a seguir a ele, o facto de ter sido o primeiro jogador negro no PGA Tour era algo de que se orgulhava muito.

Churnin diz que não foi por falta de esforço ou de empenhamento de Sifford que o número de negros que seguiram as suas pisadas no golfe não foi enorme.

"Todos nós temos diferentes ferramentas à nossa disposição", explicou. "Alguns de nós usam as palavras; outros usam a música; alguns de nós vão candidatar-se a cargos públicos, outros serão juristas.

"Todos nós viemos a este mundo e o nosso trabalho é tentar fazer do mundo um lugar melhor - um lugar melhor, mais igual, mais justo, mais amável, mais amoroso, mais inclusivo. Este é um homem que usou a ferramenta do taco de golfe para lutar pela justiça. Ele sabia que não iria ver todos os frutos dessa luta durante a sua própria vida.

"Mas utilizou o seu taco de golfe em prol da justiça, da igualdade, para tornar o mundo um lugar melhor para os outros. E conseguiu ver a terra prometida a partir de onde estava, porque agora que tinha derrubado esta porta, tinha-a transformado num lugar onde outros atrás dele podiam ir e realizar os seus sonhos no campo de golfe".

Fonte: edition.cnn.com