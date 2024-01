Charles Leclerc supera Max Verstappen para vencer o Grande Prémio da Áustria e volta a entrar na corrida pelo título

Não foi fácil para o piloto da Ferrari, pois teve de ultrapassar Verstappen, da Red Bull, três vezes para conquistar o seu primeiro lugar no topo do pódio desde o GP da Austrália, em abril.

Apesar dos problemas com o acelerador perto do final da corrida, Leclerc conseguiu aguentar-se, terminando com 1,532 segundos de vantagem sobre o segundo classificado.

A vitória põe fim a uma má fase de forma do piloto de 24 anos, que não subiu ao pódio nas cinco corridas anteriores.

A vitória também reduz a liderança de Verstappen no topo da classificação do campeonato de pilotos para 38 pontos, já que o piloto da Ferrari passa para o segundo lugar, à frente de Sergio Perez, da Red Bull.

Depois da corrida, Leclerc sublinhou a importância da vitória para ele.

"Foi uma corrida muito boa", disse Leclerc aliviado. "O ritmo estava lá, no início, tivemos algumas boas lutas com o Max e o final foi incrivelmente difícil. Tive um problema com o acelerador e ele ficava preso a 20 ou 30% do acelerador em baixa velocidade, por isso foi muito complicado, mas conseguimos mantê-lo até ao fim e estou muito, muito feliz.

"Estava mesmo a precisar desta. Quero dizer, as últimas cinco corridas foram incrivelmente difíceis para mim, mas também para a equipa, obviamente, e finalmente mostrar que temos o ritmo no carro e que podemos fazê-lo é incrível, por isso precisamos de insistir até ao fim."

Poderia muito bem ter sido uma dobradinha da Ferrari, mas, quando o final da corrida se aproximava, a 14 voltas do final, um incêndio começou no carro de Carlos Sainz como resultado de uma falha no motor, encerrando sua corrida prematuramente.

"É difícil encontrar as palavras certas", escreveu Sainz no Twitter. "Um 1-2 era bastante simples, mas tivemos de nos retirar. Perdemos uma boa quantidade de pontos para ambos os campeonatos, mas sinto-me cada vez melhor no carro. Parabéns ao Charles pela vitória! Vamos continuar a esforçar-nos".

Apesar de ter sido apoiado por milhares de fãs holandeses, Verstappen não conseguiu conquistar o que teria sido uma terceira vitória consecutiva no Red Bull Ring, a velocidade de Leclerc foi demais para ele.

Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, foi o beneficiário da desistência de Sainz, que passou de quarto para terceiro.

Apesar de um início de temporada tórrido, este é o terceiro pódio consecutivo do piloto de 37 anos, que melhorou a partir da oitava posição de partida.

Fonte: edition.cnn.com