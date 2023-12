Charles Leclerc diz que o "início de sonho" da Ferrari para a época "é fantástico" após as recentes dificuldades da equipa

Estreando-se na Fórmula 1 em 2018, o jovem prodígio monegasco passou por um período difícil desde que se mudou para a Ferrari em 2019. Duas vitórias logo no início da sua carreira criaram esperanças e expectativas de que a icónica equipa de vermelho talvez não estivesse muito longe de conquistar o primeiro título do campeonato de pilotos desde Kimi Räikkönen em 2007.

No entanto, após um resto de 2019 frustrante e um 2020 ainda pior - que viu Leclerc terminar num modesto oitavo lugar na classificação de pilotos e a Ferrari em sexto no campeonato de construtores - começaram a surgir dúvidas sobre se a Ferrari poderia fornecer à sua jovem estrela um carro digno das suas capacidades.

Mas esta época, tudo isso mudou.

Leclerc está agora a conduzir um carro que é suficientemente bom para desafiar seriamente em todas as corridas e, apesar de ainda estar no início da época, talvez até no campeonato do mundo.

O talento de Leclerc, de 24 anos, também é suficientemente bom, mas nunca esteve em causa.

Apesar de um dececionante sexto lugar no mais recente Grande Prémio de Emilia Romagna, Leclerc lidera a classificação de pilotos com 86 pontos após quatro corridas, 27 pontos à frente do atual campeão de F1, Max Verstappen, em segundo.

"Os últimos dois anos têm sido muito, muito difíceis porque quando cheguei à Ferrari em 2019, tínhamos um carro que era capaz de vencer corridas em algumas ocasiões e eu ganhei minhas duas primeiras corridas em 2019", disse Leclerc à Amanda Davies da CNN antes do Grande Prêmio de Miami.

"Então você vai em 2020 e 2021, onde você se encontra com um carro que está lutando muito mais e você está lutando pelo sexto ao 10º lugar sempre que você faz o fim de semana perfeito, o que provavelmente não é tão emocionante e [é] difícil de aceitar, mas como uma equipe eu acho que aceitamos isso e trabalhamos da melhor maneira possível para voltar ao topo este ano.

"Tínhamos muita esperança para este ano e trabalhámos para voltar ao topo e, finalmente, ver que todo o trabalho que fizemos nos últimos anos, nesta situação difícil em que nos encontrávamos, está finalmente a dar frutos, é ainda mais fantástico.

"É ótimo estar a liderar o campeonato, mas também estamos conscientes de que o campeonato é muito longo e que teremos de trabalhar muito para manter essa posição, mas, para já, é um começo de sonho. Estamos todos muito felizes e estamos a trabalhar mais do que nunca para manter essa posição".

Após dois anos de mediocridade - Leclerc terminou em sétimo na época passada e a Ferrari em terceiro, quase 300 pontos atrás da campeã de construtores Mercedes - teria sido fácil ficar desiludido.

Leclerc admite que os meses de trabalho árduo que nunca foram recompensados com nada melhor do que um resultado a meio do pelotão tiveram o seu preço para a equipa, mas está cheio de elogios pela forma como a Ferrari geriu esses momentos difíceis.

"Quero dizer, é difícil", recorda Leclerc sobre essa altura. "É claro que há alturas em que nos sentimos em baixo, mas sempre que me sentia em baixo pensava em 2019 e na sensação de ganhar e isso dava-me uma motivação extra para voltar ao trabalho e trabalhar mais do que nunca, para pensar nos bons dias que virão depois se fizermos um bom trabalho.

"Penso que todos na equipa tiveram essa mentalidade e nunca perderam a fé e a motivação, por isso tivemos a abordagem certa."

'Nunca os descartem'

Um dos maiores choques desta época foram as dificuldades da Mercedes.

A equipa tinha ganho um recorde de oito campeonatos de construtores consecutivos e garantido sete títulos de pilotos seguidos antes de Verstappen estragar a festa num final frenético da época passada.

Tanto Lewis Hamilton como George Russell não têm conseguido dominar o novo carro da Mercedes este ano, com o sete vezes campeão mundial a debater-se especialmente.

Russell está atualmente em quarto lugar e Hamilton em sétimo, com apenas dois terceiros lugares entre eles para mostrar os seus esforços nesta temporada.

Leclerc, no entanto, sabe muito bem o que a Mercedes tem sido no desporto e, apesar de Hamilton já ter descartado esta época, tem receio de colocar o último prego no caixão demasiado cedo.

"Eu nunca os descarto porque são uma equipa muito forte e já o demonstraram no passado, mas também é verdade que estão a ter dificuldades desde o início da época", diz Leclerc. "Parece que têm problemas muito grandes que vão precisar de algum tempo para serem resolvidos.

"Por isso, não sei, talvez não para o campeonato deste ano, mas tenho quase a certeza de que vão conseguir ganhar algumas corridas a dada altura da época."

O final dramático da época passada, em que o título foi decidido na última volta da última corrida, foi uma mudança bem-vinda para os fãs da F1, que tinham sido brindados com pouco mais do que as procissões da Mercedes nas últimas épocas.

O início deste ano já fez com que os fãs esperassem assistir a outra emocionante corrida de dois cavalos - mas Leclerc acredita que há mais pilotos capazes de vencer o campeonato do que apenas ele e Verstappen.

"Checo [Perez] está extremamente perto", diz Leclerc, referindo-se ao piloto da Red Bull. "Carlos [Sainz Jr.] tem tido azar e talvez agora também esteja a chegar lá, mas acho que vai ser entre nós os quatro", acrescentou Leclerc sobre o seu colega de equipa da Ferrari.

"Ambas as equipas são muito competitivas. Todos os pilotos são muito, muito competitivos, por isso, para já, vejo uma luta entre a Red Bull e a Ferrari e não apenas entre mim e o Max."

