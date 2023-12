Destaques da história

Charles Leclerc: A Ferrari dá uma oportunidade aos jovens com a estrela em ascensão da Fórmula 1

Sir Jackie Stewart, tricampeão do mundo, dá uma dica a Leclerc para destronar Vettel

O piloto do Mónaco foi contratado pelo chefe da Ferrari, Sergio Macchione, antes da sua morte

O seu antecessor Kimi Raikkonen avisa-o para evitar os problemas com a Ferrari

Quando Kimi Raikkonen assinou pela segunda vez, tinha 34 anos de idade, enquanto Sebastian Vettel tinha 27 e era um nome estabelecido quando foi contratado pela Red Bull.

Mas Charles Leclerc é o piloto mais jovem a vestir as cores da Ferrari desde a adolescência de Ricardo Rodríguez, que, tal como Leclerc, está marcado como uma futura estrela do desporto. O mexicano estacionou o seu carro na primeira linha da grelha e não é inconcebível que Leclerc, de 21 anos, possa fazer o mesmo no Grande Prémio da Austrália de domingo.

O tricampeão mundial Sir Jackie Stewart entraria na Fórmula 1 após a trágica morte de Rodriguez, apenas seis Grandes Prémios na sua carreira, mas, em Leclerc, acredita que a Ferrari descobriu um potencial campeão em formação.

"Se ele for bom o suficiente, Leclerc vai destronar Sebastian Vettel", disse Stewart à CNN na véspera do início da temporada em Melbourne. "Mas para isso, ele precisa que a Ferrari produza o carro certo. Lewis Hamilton é o melhor piloto, mas a sua mudança da McLaren para a Mercedes foi muito bem cronometrada e, sem isso, teria sido uma história muito diferente. Leclerc precisa de algo semelhante".

Leclerc nasceu, de certa forma, para a F1. O seu local de nascimento é o Mónaco, casa da joia da coroa do desporto, e o afilhado de Jules Bianchi, que tragicamente foi o último piloto de F1 a perder a vida depois de sucumbir aos ferimentos nove meses após o seu acidente no Grande Prémio do Japão em outubro de 2014.

Esta tragédia não o impediu de subir na hierarquia dos juniores, embora tenha admitido numa entrevista ao The Grid: "Sinto falta dele como pessoa, ele era uma pessoa incrível. E eu estava a tentar fazer o melhor que podia para que o Jules ficasse orgulhoso."

'Não é o momento certo para Leclerc'

Leclerc sabe que tem de provar o seu valor no meio da última tragédia que se abateu sobre a equipa, quando Sergio Marchionne, CEO da Ferrari, morreu na sequência de complicações de uma cirurgia. Foi ideia de Marchionne arriscar e promovê-lo a piloto de competição.

É uma decisão que tem sido questionada por alguns. O antigo piloto da Ferrari, Mario Andretti, disse à Sky Italia: "Não sei se este é o momento certo para Leclerc".

O ponto de viragem para o monegasco aos olhos da hierarquia aconteceu no Grande Prémio do Azerbaijão - tal como a sua corrida caseira, o Mónaco é um circuito de rua - onde terminou em sexto lugar num Sauber que não deveria ter sido tão competitivo.

Das 15 corridas que terminou na época passada, esteve nos pontos em 10 delas e terminou com 30 pontos de vantagem sobre o colega de equipa Marcus Ericsson na classificação final da época.

Para Esteban Ocon, um lugar mais acima na classificação dos pilotos, em 12º lugar no final da época, a impressão que causou não foi surpreendente.

Ocon, que se encontra sem piloto apesar da sua própria promessa em pista, disse: "Charles vai lutar pelo título no próximo ano com certeza, pelo menos não será uma surpresa para mim".

A dupla corre junta há 14 anos, sendo que na sua primeira saída de pista em karts disputaram a liderança no final da corrida, apenas para uma colisão que os forçou a rodar, um acidente do qual Leclerc não conseguiu recuperar o seu kart.

E Ocon acrescentou: "Eu sabia que tínhamos um talento muito bom desde o primeiro dia. Ele é um dos gajos mais rápidos. Sei que ele vai mostrar isso no próximo ano".

A forma como essa velocidade se manifesta é outra questão. A Ferrari tem um historial de ter um nº1 com Michael Schumacher e, mais recentemente, Sebastian Vettel.

Kimi Raikkonen, com quem Leclerc trocou de lugar, ficou feliz em desempenhar o papel de nº 2 principalmente para seu amigo próximo. Leclerc não o será, o que torna a luta entre equipas potencialmente de fazer crescer água na boca.

O que isso faz a Vettel e a uma Ferrari já instável na sequência da morte de Marchionne e da saída repentina do chefe de equipa Maurizio Arrivabene na época baixa é outra questão.

'Um super campeão do futuro'

Nicolas Todt gere Leclerc e, como filho de Jean Todt, chefe de longa data da Ferrari e atual presidente da FIA, está bem familiarizado com a política em jogo no Cavalo Empinado.

Todt Jr. limitou-se a aconselhar o seu pupilo a ter paciência e a ser capaz de lidar com a desilusão da derrota.

O piloto mais jovem a entrar na Ferrari antes de Leclerc foi Felipe Massa, aos 25 anos, mais uma vez depois de ter sido testado na Sauber. Nessa altura, Massa tinha três épocas de experiência, Leclerc tem apenas uma, mas o brasileiro prevê que o mais recente titular da Ferrari possa ser "um supercampeão no futuro".

Raikkonen pode ter a reputação de ser ocasionalmente selvagem, mas é sagaz para entender como Leclerc, que há muito faz parte da academia de pilotos da Ferrari, precisa de lidar com a sua nova equipa.

O finlandês falou sobre o "incómodo" na Ferrari, aconselhando simplesmente o seu substituto a "não deixar que isso o perturbe".

Com a dúvida entre alguns sobre se Vettel é o homem que trará os dias de glória de volta, Leclerc, no mínimo, traz um plano B empolgante.

Vinte e um anos antes - apropriadamente a idade de Leclerc - a Ferrari fez uma aposta semelhante em Gilles Villeneuve. Dois anos depois, foi campeão do mundo. Qual a hipótese de se repetir com Leclerc?

