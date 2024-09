Cerca de 40% dos indivíduos manifestam o desejo de uma reforma antecipada.

Aproximadamente 35% dos trabalhadores em diferentes faixas etárias não manifestam interesse em continuar no emprego até a idade de aposentadoria compulsória, de acordo com estudos recentes. Este fato não deve ser ignorado pelas empresas. A pesquisa sugere que não se trata apenas da suposta atitude preguiçosa da geração mais jovem. O principal fator é o nível de satisfação obtido no próprio trabalho.

De acordo com o jornal alemão 'Rheinische Post', cerca de 65% dos trabalhadores, o que equivale a quase dois terços dos empregados segurados socialmente na Alemanha, imaginam trabalhar até a idade de aposentadoria. No entanto, apenas metade desse grupo deseja realmente continuar trabalhando até a idade de aposentadoria. A diferença entre aqueles que conseguem imaginar trabalhar até a idade de aposentadoria e aqueles que desejam fazê-lo não é significativa em diferentes faixas etárias, com 66,4% dos menores de 35 anos e 62,6% daqueles com idade entre 50 e 66 anos expressando suas intenções.

Um impressionante 17% dos respondentes confessaram que não são nem fisicamente nem mentalmente capazes ou dispostos a trabalhar além da idade de aposentadoria. De forma positiva, quase metade dos respondentes (48%) expressa sua capacidade de trabalhar até a idade de aposentadoria e também deseja fazê-lo. Interessantemente, cerca de 6% dos respondentes gostariam de trabalhar até a idade de aposentadoria padrão, mas temem não conseguir, enquanto 14% reconhecem sua capacidade de trabalhar até a velhice, mas preferem a aposentadoria antecipada.

Alta renda aumenta a chance de atingir a idade de aposentadoria padrão

A pesquisa revela que, embora a idade tenha menos influência do que se supunha, as respostas diferem significativamente de acordo com o nível de renda. Os altos rendimentos são mais propensos a ter a ambição de trabalhar até a idade de aposentadoria, enquanto o desejo de prolongar o emprego é ligeiramente maior entre os baixos rendimentos, possivelmente por motivos de segurança financeira. O fator crítico que influencia a decisão da idade de aposentadoria é garantir um padrão de vida decente na aposentadoria.

A pesquisa também indica que muitos trabalhadores sentem-se com direito à aposentadoria após uma vida de trabalho. No entanto, essa atitude pode levar à resistência em aumentar a idade de aposentadoria além de 2031, à medida que a expectativa de vida continua a aumentar, estendendo os períodos de aposentadoria.

A satisfação no trabalho e o prazer que ele proporciona desempenham um papel significativo no desejo de trabalhar além da idade de aposentadoria. De acordo com a pesquisa, os empregados que permanecem energizados no trabalho e consideram seu emprego importante são 13,2 pontos percentuais mais propensos a aspirar a trabalhar até a idade de aposentadoria padrão do que os empregados com baixa engajamento. Embora as incentivas financeiras sejam comumente consideradas como meio de incentivar uma força de trabalho mais velha, a pesquisa enfatiza que a saúde, o bem-estar, o engajamento e a disposição para aprender são fatores

Leia também: