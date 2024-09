- Cerca de 10.000 empregados de hotéis nos Estados Unidos organizam uma greve, exigindo salários mais altos.

Em torno de 10.000 trabalhadores do setor hoteleiro dos Estados Unidos realizaram uma greve durante o período prolongado de feriados, exigindo melhores salários e condições de trabalho. Segundo o sindicato Unite Here, a greve afetou 24 hotéis em oito cidades, como Boston, Seattle e San Francisco. Hotéis de cadeias como Hilton, Marriott e Hyatt foram impactados por essa medida.

O sindicato relatou que muitos empregados precisam ter dois empregos para sobreviver, já que um salário não é suficiente para cobrir suas despesas de vida. As negociações com os empregadores ao longo de vários meses não foram frutíferas, de acordo com a crítica da Unite Here.

A greve está programada para terminar na terça-feira.

Mary Taboniar, faxineira de um hotel Hilton em Oahu, no Havaí, compartilhou suas lutas para sobreviver de salário em salário, muitas vezes com incerteza sobre poder pagar seu aluguel, despesas de vida e saúde para sua família. Como mãe solteira, ela depende de um segundo emprego, como consta em um comunicado da Unite Here.

Michael D'Angelo, executivo de alto escalão da Hyatt, disse ao New York Times que a empresa lamenta a decisão dos empregados de greve, mas está preparada para conversar. A empresa tem planos de contingência para minimizar o impacto da greve. A greve é esperada para continuar em muitas cidades até terça-feira.

As dificuldades do mercado de trabalho enfrentadas pelos trabalhadores hoteleiros, como visto em sua necessidade de vários empregos para sobreviver, têm sido uma questão de contenda. Apesar das negociações prolongadas, os sindicatos não conseguiram atender às demandas dos trabalhadores por melhores salários e condições de trabalho.

