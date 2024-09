Celebridades se reúnem para testemunhar a nova atração de Hollywood com o confronto entre Wrexham e Birmingham.

Aproximadamente 28.000 torcedores compareceram ao estádio de St. Andrew’s em uma segunda-feira para um jogo de futebol da League One, com uma série de personalidades esportivas, cinematográficas e televisivas de peso presente.

Isso se deveu ao fato de ambas as equipes terem recebido investimentos substanciais recentemente de investidores americanos bem conhecidos. A lenda da NFL Tom Brady agora é sócio minoritário dos Blues, enquanto Ryan Reynolds e Rob McElhenney têm melhorado significativamente a sorte de Wrexham desde que assumiram a propriedade em 2021.

Brady e McElhenney ambos compareceram ao jogo, que Birmingham venceu por 3 a 1 no final. Eles até trocaram provocações leves nas redes sociais antes do jogo. Junte-se a eles na arquibancada foram figuras renomadas como David Beckham e seu filho Romeo. Em certo momento, McElhenney até fez uma ligação de vídeo para o co-proprietário Reynolds, permitindo que os torcedores vissem a conversa.

O evento repleto de estrelas deu um toque excitante ao jogo, que foi transmitido ao vivo na Sky Sports do Reino Unido, o que é incomum para um jogo da terceira divisão.

Os torcedores de Birmingham e Wrexham já estão acostumados com o extraordinário nos últimos anos, justificado pelo horário nobre do jogo.

"Isso é exatamente o que esperávamos quando compramos o clube", disse o presidente de Birmingham, Tom Wagner, à Sky Sports antes do início do jogo. "Queríamos trazer essa energia e excitação aos nossos jogos e criar um ambiente onde as pessoas querem fazer parte disso. É ótimo que as pessoas em casa possam desfrutar disso e sentir essa energia. Fala volumes sobre o apelo do futebol inglês ter essa quantidade de excitação em uma segunda-feira à noite entre duas equipes da League One."

O jogo correspondeu às expectativas, com Birmingham fazendo uma reviravolta depois de ficar atrás no início, e um cartão vermelho para Krystian Bielik aumentando ainda mais a emoção.

Wrexham, que havia sido invicto na liga até então, sofreu um revés, e embora ainda esteja na liderança da League One, pareceu lutar contra o poder e a capacidade de gastos superiores de Birmingham.

Birmingham agora está atrás de Wrexham apenas na diferença de gols, tendo jogado um jogo a menos. Se o primeiro mês da temporada for qualquer indicação, essas duas equipes podem estar lutando pela promoção quando se encontrarem novamente em 25 de janeiro.

Apelo dos EUA

O aumento do interesse americano levou à especulação de que este jogo poderia ser transferido para os EUA nesta temporada, mas a proposta foi rejeitada rapidamente pela liga.

O CEO do Birmingham City, Garry Cook, expressou seu entusiasmo por eventualmente hospedar o jogo nos EUA para a BBC Sport, mas reconheceu a história e tradição enraizadas do futebol inglês como um desafio.

No dia do jogo, a lenda da NFL JJ Watt – que também possui uma participação em um clube inglês, o Burnley – expressou esses sentimentos. "O charme do jogo inglês reside em sua história, tradição e paixão", escreveu ele no X, anteriormente conhecido como Twitter. "Esses clubes já estão de pé há muito tempo e continuarão a estar muito depois de partirmos. Modernizemos alguns aspectos se for necessário, mas preservemos o que os torna especiais."

A excitação no estádio era palpável quando tanto Tom Brady, a lenda da NFL e sócio minoritário dos Blues de Birmingham, quanto Ryan Reynolds, o co-proprietário de Wrexham, apareceram para apoiar as respectivas equipes em suas empreitadas esportivas, especificamente o futebol. Esta segunda-feira à noite tornou-se um espetáculo devido à presença estelar e às altas apostas envolvidas no jogo entre Birmingham e Wrexham na League One.

Leia também: