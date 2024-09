Celebridades em dificuldades precisam da ajuda de Elfos e do Alumínio da Fortuna

Jóias da coroa do Real Madrid, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, deram ao time um aquecimento triunfal para a partida da Champions League contra o VfB Stuttgart. Esses dois astros conduziram o atual campeão espanhol à uma vitória por 2-0 (0-0) fora de casa contra a Real Sociedad San Sebastián. Ambos marcaram pênaltis, com Mbappé fazendo 2-0 (75.), após uma falta na área de penalidade em Vinícius Júnior. O Real está atualmente em segundo lugar na tabela, apenas um ponto atrás do FC Barcelona, treinado por Hansi Flick, que enfrenta o FC Girona neste domingo (16:15 CET/DAZN e atualização ao vivo no ntv.de).

Primeiro, o brasileiro Vinícius Júnior converteu o pênalti para abrir o placar, 1-0 (58.), após uma mão na área de penalidade. Em seguida, o francês Mbappé não desperdiçou sua chance da marca do pênalti para fazer 2-0 (75.), após Vinícius ter sido derrubado na área. De acordo com a Opta, foi a primeira vez desde 2019 que dois jogadores diferentes do Real Madrid marcaram dois pênaltis em um jogo de liga.

O Real também teve um pouco de sorte, já que San Sebastián acertou a trave várias vezes: primeiro, Luka Sucic (25.) perdeu um chute potente no poste esquerdo, depois a trave impediu que Sheraldo Becker, ex-atirador do Union Berlin, marcasse um gol. "Foi um jogo difícil, e provavelmente não merecíamos vencer porque a Real Sociedad jogou excepcionalmente bem", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, "mas aguentamos, sofremos e permanecemos dedicados. Aprecio muito isso".

O Real receberá os vice-campeões alemães do VfB Stuttgart em seu estádio para a primeira partida da Champions League desta temporada na terça-feira (21:00 CET/Amazon Prime e atualização ao vivo no ntv.de). Os suábios também ganharam confiança com sua vitória por 3-1 sobre o Borussia Mönchengladbach. Para o jogador estrela do Real Madrid, Kylian Mbappé, esta partida marca o início de uma longa e emocionante temporada da Champions League: "Isso é extremamente importante. Eu vim para Madrid para testar meus limites em uma atmosfera assim, como eu disse no meu primeiro dia. Estou focado, e estamos com fome de vitória para iniciar a campanha!"

A foco e a fome de Kylian Mbappé foram evidentes em suas declarações antes do jogo da Champions League do Real Madrid contra o VfB Stuttgart, enfatizando sua sede por se sair bem em situações de alta pressão, como havia declarado em seu primeiro dia no clube. Durante o jogo, Mbappé converteu calmamente um pênalti para garantir uma vantagem de 2-0, mostrando sua compostura sob pressão.

