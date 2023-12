Destaques da história

Catherine Opie: A provocadora que fotografou a casa de Elizabeth Taylor

Catherine Opie é uma fotógrafa americana que vive em Los Angeles

Opie teve acesso total à casa de Elizabeth Taylor, 700 Nimes Road, para criar um retrato indireto

Taylor faleceu durante o projeto, mas Opie continuou o seu trabalho, criando um portfólio de imagens íntimo e comovente

Tirou a fotografia em 1994, quando estava "muito, muito preocupada" com a primeira marcha de gays e lésbicas em Washington. Segundo Opie, havia uma divisão entre a comunidade de cabedal e a comunidade de gays e lésbicas que se afirmavam "mais normais". E ao dizerem que eram normais, "tinham criado este binário do anormal", disse.

"E foi isso que me levou a fazer aquela peça", disse Opie, "foi do género: 'OK, estou a usar a linguagem que me estão a chamar no meu corpo e vou ficar aqui sentado como Henrique VIII nos quadros de Hans Holbein e é com isso que vão ter de lidar. Pensem em Holbein e vão ter de pensar nesta imagem".

A imagem era uma faca de dois gumes. Não só porque tornava as conversas com a família difíceis (a certa altura, a cunhada recusou-se a deixá-la ver a sobrinha), mas também porque é perpetuamente referenciada.

Não há nada de queer em "Freeways

Embora se dê muita ênfase aos retratos queer de Opie, ela é uma fotógrafa com um alcance impressionante. As suas paisagens abstractas, perfis de futebolistas americanos, cabanas de gelo com neve, auto-estradas de betão e as fotografias da primeira tomada de posse do Presidente Obama provam-no.

Embora o seu trabalho centrado na comunidade LGBTQ seja proeminente, Opie não acha que isso não a deva definir como artista: "Lembro-me que alguém chamou 'Freeways' a um trabalho queer e eu disse: 'não há nada de queer em 'Freeways''", exemplificou.

Elizabeth Taylor

O projeto mais recente de Opie, 700 Nimes Road, parece muito distante de "Pervert". Trata-se de um retrato íntimo de Elizabeth Taylor. A diferença? Taylor não aparece numa única fotografia.

Catherine Opie: De Pervert a Elizabeth Taylor e as auto-estradas "queer" pelo meio

Através de um contabilista comum, foi oferecido a Opie acesso exclusivo à casa de Taylor em Los Angeles meses antes da sua morte. Na altura, não esperava que Taylor morresse a meio do projeto, mas quando isso aconteceu, Opie continuou o seu trabalho, fotografando a sua casa à medida que esta era lentamente desconstruída.

O que é que liga a série Elizabeth Taylor aos trabalhos anteriores de Opie? Para começar, o tema da visibilidade. Opie queria dar-se a conhecer a si próprio e à sua comunidade: "Nunca recuei, mesmo em termos do meu próprio medo e da minha homofobia interna. Por isso, lutei muito para ter visibilidade, mas isso foi crucial depois de ver a minha comunidade ser dizimada pela SIDA".

Por acaso, Taylor foi a primeira pessoa a fazer Ronald Reagan falar sobre a SIDA. "A Elizabeth Taylor foi muito importante em termos do apoio que deu no início da investigação de uma cura ou de qualquer tipo de tratamento.

Por isso, gostei desse facto. Foi como uma continuação dessa linha de pensamento e de consciência do que significava ser visível nessa altura. E, claro, Elizabeth Taylor é absolutamente visível".

A provocadora com consciência

Embora Opie admita que gosta de ser uma provocadora, também está disposta a confessar que não é fácil criar o seu trabalho mais desafiante. A sua atitude é menos punk do que algumas das suas fotografias podem levar a crer.

Lembra-se de ter tido medo de conhecer a família da sua mulher Julie pela primeira vez. Pensei: "Por favor, Deus, não os deixe procurar-me no Google" - sabe? Como é que me vou explicar a eles? Por isso, sim, há esse constrangimento, estamos sempre a ter de nos assumir".

Quando o seu trabalho foi exposto na Whitney Biennial de 1995, Opie lembra-se de ter de preparar os pais com antecedência: "Lembro-me de ir para casa e mostrar-lhes antes, sentar-me com eles e explicar-lhes como era realmente a minha vida e o que estava a fazer. Não queria que eles aparecessem no museu de arte americana Whitney e, de repente, não soubessem quem era a filha deles".

A obra não olha para nós, nós é que olhamos para ela

A próxima série de retratos de Opie, que deverá ser exposta no Hammer em janeiro, centra-se predominantemente nos seus amigos artistas, incluindo Glenn Ligon, John Baldessari e o escritor Jonathan Franzen. Está a tentar Joan Didion porque ela é "um dos meus maiores heróis", disse.

O trabalho é familiar, mas também parece diferente. Não se trata de projeção, mas sim de reflexão. "Estão a sair do preto", disse Opie, "é como uma figura que emerge do nosso subconsciente... Por isso, são feitas para serem olhadas. Este corpo de trabalho não olha para nós, nós é que olhamos para ele e isso também é um pouco diferente para mim".

