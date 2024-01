Casper Ruud: O número 2 do mundo é eliminado do Open da Austrália pelo americano Jenson Brooksby

Ruud, que chegou às finais do Aberto da França e do Aberto dos Estados Unidos em 2022, salvou três match points e voltou de uma desvantagem de 2-5 no terceiro set para levar a partida para o quarto, mas Brooksy, de 22 anos, não foi negado.

A vitória do americano significa que os dois primeiros cabeças-de-série do sorteio masculino foram eliminados depois de Rafael Nadal ter perdido para Mackenzie McDonald na quarta-feira.

A saída das duas primeiras cabeças-de-série antes da terceira ronda é o primeiro Grand Slam de singulares masculinos que acontece desde o Open da Austrália de 2002, quando Lleyton Hewitt, cabeça de série número 1, e Gustavo Kuerten, cabeça de série número 2, perderam na primeira ronda, segundo a Federação Internacional de Ténis.

"Casper é um guerreiro, eu sabia que seria uma grande batalha", disse Brooksby aos repórteres depois. "Estava bastante confiante com o meu nível e só queria divertir-me a competir e ver o que podia acontecer.

"Fiquei muito orgulhoso da minha determinação mental depois de a batalha do terceiro set não ter corrido como eu queria, para dar a volta por cima", acrescentou Brooksby. "Achei que estava a jogar muito bem e só queria que cada jogo não perdesse a concentração."

Brooksby parecia confiante desde o jogo de abertura, com o n.º 39 do mundo a quebrar Ruud a meio do primeiro set, após uma longa jogada de 30 pancadas que permitiu ao americano assumir uma vantagem inicial.

O americano manteve Ruud em desvantagem, embora tenha vencido o segundo set com um golpe de sorte, quando o seu backhand bateu na rede e passou por cima.

Ruud lutou para vencer o terceiro set, embora a sua frustração continuasse e, a certa altura, pudesse ser ouvido a gritar "Porquê?" para si próprio.

Ruud perdeu o quarto set quando uma devolução caiu longa, dando a Brooksby apenas a sua segunda vitória sobre um cabeça de série dos cinco primeiros, depois de ter derrotado Stefanos Tsitsipas no passado.

O californiano de 22 anos foi dominante nas jogadas mais longas contra Ruud, vencendo 50 dos 68 pontos que se estenderam por mais de nove pancadas. Também foi capaz de salvar oito dos 12 pontos de break que enfrentou contra o norueguês.

Depois, Ruud elogiou Brooksby, mas também disse que o encontro foi "frustrante e irritante ao mesmo tempo".

"É um jogo difícil para mim e sei que vai ser assim durante muitos anos, provavelmente. Vou tentar aprender com isso. Acho que ele jogou muito bem hoje", disse Ruud aos repórteres.

"Quero dizer, não cometi muitos erros. Não senti que tivesse jogado particularmente mal ou que não tivesse jogado ao nível que queria, mas ele acabou por ganhar muitos dos rallies mais longos e teve uma espécie de resposta a todas as perguntas que lhe fiz", acrescentou Ruud.

Brooksby vai defrontar o seu compatriota americano Tommy Paul na próxima ronda.

"Vai ser outra batalha, de certeza", disse Brooksby. "Muitos dos americanos estão a ir muito bem neste momento e estamos todos a pressionar-nos uns aos outros. Estou ansioso pela próxima ronda."

