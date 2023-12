Casal de idosos perde batalha judicial em França por mais de 4,6 milhões de dólares de máscara africana

O casal alegou que o negociante de arte que lhes comprou a máscara falhou "na sua obrigação de fornecer informações pré-contratuais" e cometeu "uma violação do consentimento".

O casal tentou anular a venda da máscara e pediu que o produto do leilão lhes fosse entregue, mas um tribunal de Alès, no sul de França, confirmou os termos da venda numa decisão proferida na terça-feira.

No seu acórdão, o tribunal afirma que o casal guardou a máscara num sótão e não contratou nenhum perito para verificar "o verdadeiro valor histórico e artístico" da máscara antes de acordar um preço com o negociante.

O negociante de arte não tinha conhecimentos específicos de arte africana nem qualquer conhecimento prévio do "valor singular" da máscara, disse o tribunal, citando o facto de a ter mandado avaliar por várias casas de leilões, acabando por receber uma avaliação de 300.000-400.000 euros.

O tribunal criticou os proprietários pelo "seu descuido e negligência", afirmando que tinham pressa em vender a propriedade onde a máscara estava guardada e que não tinham prestado qualquer atenção aos objectos que lá se encontravam.

O homem de 88 anos e a sua mulher de 81 anos, identificados pelas iniciais nos documentos do tribunal mas previamente confirmados à CNN como Sr. e Sra. Fournier pelo seu advogado, colocaram à venda uma antiga máscara africana, que tinha sido herdada do avô do Sr. Fournier.

O avô, René-Victor Edward Maurice Fournier, tinha servido como governador colonial na África Central durante o início do século XX, quando partes significativas do continente estavam sob o domínio colonial francês.

Em setembro de 2021, os Fournier venderam a sua máscara a um negociante de segunda mão por 150 mil euros, segundo osdocumentos do tribunal. Segundo o seu advogado, Frédéric Mansat Jaffré, o casal não tinha conhecimento do valor de mercado da máscara e acreditava que o comerciante estava a oferecer um preço justo.

Alguns meses mais tarde, segundo o advogado, tomaram conhecimento, através de um artigo de jornal, que a sua antiga máscara estava a ser leiloada e que o seu valor era substancialmente superior ao que o comerciante tinha pago.

Dois dias após esta descoberta, a máscara foi vendida por 4,2 milhões de euros, segundo um recibo de venda partilhado com a CNN, o equivalente a 4,6 milhões de dólares.

Os Fourniers abriram um processo civil contra o comerciante, que perderam no outono de 2022 e foram condenados a pagar as custas judiciais.

Na terça-feira, o tribunal também os condenou a pagar os custos relacionados com o seu recurso falhado.

Além disso, o tribunal rejeitou um pedido do governo gabonês para suspender o processo.

O Gabão interpôs uma ação judicial separada por posse de bens roubados, acusando o antepassado do Sr. Fournier de ter roubado a máscara e, por conseguinte, de nunca ter sido o seu legítimo proprietário, disse Olivia Betoe Bi Evie, uma das advogadas que representa o Gabão, à CNN em novembro.

Se o tribunal tivesse aceitado o seu pedido de suspensão do processo judicial relativo à venda da máscara, o Gabão teria podido prosseguir com o seu processo separado relativo à manipulação de bens roubados e lutar para que a máscara fosse devolvida ao seu país de origem.

A máscara é um artefacto extremamente raro e de grande valor espiritual para o povo gabonês, disse Betoe Bi Evie à CNN.

Datada do século XIX, pertenceu à poderosa sociedade Ngil, um grupo secreto encarregado de administrar a justiça nas comunidades Fang do Gabão, segundo Betoe Bi Evie.

"Para os ocidentais, a máscara é um objeto de arte", disse Betoe Bi Evie, "mas para os africanos, para os gaboneses... é um objeto ritual utilizado para garantir a paz na sociedade. É muito importante".

De acordo com uma listagem da Sotheby's para uma máscara Ngil semelhante, estes artefactos "estão entre as mais raras e mais celebradas de todas as obras de arte africanas", tornando-as "muito procuradas como pedras angulares indispensáveis das melhores colecções de arte africana".

O catálogo do leilão da máscara dizia que tinha sido "recolhida por volta de 1917, em circunstâncias desconhecidas, pelo governador colonial francês René-Victor Edward Maurice Fournier (1873-1931), provavelmente durante uma visita ao Gabão", de acordo com a BFMTV, afiliada da CNN.

Fonte: edition.cnn.com