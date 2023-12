Carolina do Sul vence UConn e ganha o título de basquetebol feminino da NCAA

O nome do jogo no domingo foi defesa e rebotes ofensivos para os Gamecocks, que controlaram o jogo desde o início com uma vantagem de 13 a 2 nos primeiros seis minutos de jogo. Foi o menor número de pontos que os Huskies marcaram em um quarto de jogo nesta temporada.

Os Gamecocks superaram os Huskies em 49 a 24 na vitória.

Os Huskies fizeram duas jogadas - uma de 9 a 0 no segundo quarto e outra de 10 a 0 no terceiro - mas os Gamecocks mantiveram a liderança durante todo o jogo.

O armador Destanni Henderson e a atacante Aliyah Boston, da Carolina do Sul, foram as estrelas do jogo de domingo. Henderson terminou o jogo com 26 pontos e Boston com 11.

"Tenho pensado nisso desde a época passada, toda a gente tinha uma fotografia minha a chorar. Mas hoje somos campeãs nacionais e eu estou em lágrimas", disse Boston, referindo-se à derrota na Final Four do ano passado para Stanford.

A defesa dos Gamecocks segurou o trio de estrelas dos Huskies - Paige Bueckers, Christyn Williams e Azzi Fudd. Tanto Williams como Fudd só marcaram no final do quarto período e Bueckers terminou o jogo com 14 pontos.

"Sei que as nossas jogadoras estavam exaustas, mas estavam determinadas a ser campeãs hoje", disse a treinadora da Carolina do Sul, Dawn Staley.

UConn tinha 11-0 em jogos do campeonato nacional antes de domingo, todos sob o comando do treinador Geno Auriemma.

O jogo do título de domingo foi uma revanche. A Carolina do Sul derrotou o UConn por 73 a 57 em novembro, na Batalha 4 Atlantis, nas Bahamas, contando com 22 pontos de Boston e uma defesa sufocante que manteve os Huskies com apenas 3 pontos no quarto período.

UConn, o principal programa de basquetebol feminino durante quase três décadas, encontra-se na estranha posição de azarão. Com 2 lugares no torneio, a UConn teve 11 titulares esta época devido a uma mistura de lesões e doenças provocadas pela Covid.

Ainda assim, a UConn chegou à Final Four ao derrotar o NC State, primeiro classificado, com uma vitória épica por 91-87 em prolongamento duplo, a primeira vez na história do torneio feminino da NCAA que um jogo na Elite Eight ou superior necessitou de prolongamento duplo. Em seguida, na sexta-feira à noite, a equipe venceu Stanford por 63 a 58 contra outra equipe do primeiro escalão para chegar ao jogo do título.

A South Carolina tem sido a equipa melhor classificada desde a pré-temporada e tem 34-2 no ano, com cada uma das suas derrotas a ser por 2 pontos ou menos.

Os Gamecocks chegaram à Final Four vencendo Creighton, 10º colocado, por 80 a 50 e depois derrotando Louisville, 1º colocado, por 72 a 59 na sexta-feira para chegar ao jogo do título. Na vitória sobre Louisville, Boston e as suas tranças cor-de-rosa e roxas marcaram 23 pontos e apanharam 18 ressaltos, o 29º duplo-duplo da sua época estelar.

Essa foi a 14ª participação consecutiva do UConn na Final Four, que remonta a 2007.

A Carolina do Sul chegou ao Sweet 16 todos os anos desde 2014 e ganhou o seu primeiro campeonato nacional em 2017. Eles eram a equipe mais bem classificada do país em 2020, quando o torneio foi cancelado devido à Covid-19 e no ano passado perdeu na Final Four.

As duas equipas jogaram pela última vez no torneio da NCAA em 2018, quando o UConn venceu a Carolina do Sul por 94-65 para chegar à Final Four.

Jacob Lev, da CNN, contribuiu para este relatório.

