Destaques da história

Carmen Jorda: As mulheres têm um "problema físico" com a Fórmula 1

Ex-piloto de desenvolvimento da F1 diz que a Fórmula E poderia ser melhor para as mulheres

Os comentários de Carmen Jorda suscitam críticas de nomes como Jenson Button

Jorda faz parte da Comissão de Mulheres no Desporto Automóvel da FIA

A espanhola - que faz parte da Comissão de Mulheres no Desporto Automóvel da FIA - sugeriu que as pilotos femininas teriam mais facilidade na Fórmula E, a principal série de corridas totalmente eléctrica do mundo.

Depois de se sentar ao volante de um carro de Fórmula E para uma demonstração antes da corrida do passado fim de semana no México, Jorda foi questionada pelos jornalistas se o carro era de facto mais fácil de conduzir para as mulheres.

"Acho que sim", respondeu.

Jorda continuou: "É um carro menos físico do que na Fórmula 1 por causa da força descendente e também por causa da direção assistida. Por isso, sim, de certeza. O desafio que nós, mulheres, temos na Fórmula 2 e na Fórmula 1 é uma questão física e penso que na Fórmula E não o teremos.

A Fórmula E revela a próxima geração de carros em Genebra

LER: O "HIPERCAR" elétrico é um "divisor de águas".

"Não me cabe a mim decidir o que é bom ou não para as mulheres no desporto. Mas, pela minha experiência, posso dizer que a Fórmula 1 - não todos os outros campeonatos, karting, Fórmula 3, GT, acho que as mulheres são capazes de bons resultados em todas essas séries - na Fórmula 1 e na Fórmula 2 há uma barreira que é uma questão física.

"Penso que há um grande problema para as mulheres e é por isso que não há nenhuma nesses campeonatos."

No entanto, os comentários de Jorda atraíram críticas de pessoas como o campeão mundial de 2009, Jenson Button, que argumentou no Twitter que ela não estava a ajudar "as mulheres piloto adequadas" com os seus comentários e citou a proeminente piloto da Nascar Danica Patrick como exemplo.

LEIA: Abt vence no México

A resposta de Button foi elogiada pela piloto britânica de Fórmula Indy Pippa Mann e Leena Gade - uma engenheira representante na Comissão - também expressou sua desaprovação às opiniões de Jorda.

"Tens direito às tuas opiniões e eu respeito isso", escreveu no Twitter. "Mas não use o nome da Comissão para as justificar quando isso contradiz a mensagem e o trabalho que estamos a fazer. As mulheres querem vencer e ser as melhores em igualdade de circunstâncias. Não pelo caminho mais fácil".

Mann ficou desiludida com o facto de Jorda ter sido nomeada para a Comissão, uma vez que a espanhola apoiou os apelos à criação de um campeonato só para mulheres.

A CNN solicitou uma entrevista com Jorda, mas ainda não obteve resposta.

A italiana Lella Lombardi foi a última mulher a participar numa corrida de F1, em 1976, mas será que Tatiana Calderon poderá vir a alinhar na grelha de partida em breve?

Na terça-feira, foi anunciado que a colombiana seria piloto de testes da Sauber na próxima época.

"Tatiana é uma pessoa muito trabalhadora, que impressionou a equipa com a sua concentração e dedicação", disse o Diretor de Equipa da Sauber, Fred Vasseur, ao site oficial da F1.

"Ela tem feito bons progressos como piloto, desenvolvendo continuamente as suas capacidades mentais e físicas ao longo dos últimos anos".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com