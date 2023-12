Carlos Alcaraz canaliza o espírito do Real Madrid para derrotar Novak Djokovic no épico Open de Madrid

Apenas 24 horas depois de ter derrotado o seu compatriota Rafael Nadal, o jovem de 19 anos lutou para vencer o número 1 do mundo Novak Djokovic num sensacional clássico de três horas e meia, no sábado, para chegar à final do Open de Madrid.

Encorajado por uma multidão no Estádio Manolo Santana, Alcaraz venceu o sérvio por 6-7(5) 7-5 7-6(5) e tornou-se o primeiro jogador da história a derrotar Nadal e Djokovic em jogos consecutivos no saibro.

Tendo completado 19 anos na quinta-feira, Alcaraz levou o jogo para o 20 vezes vencedor do Grand Slam desde o início, com um espetacular conjunto de pancadas de fundo que ajudaram o número 9 do mundo a vencer o segundo set depois de ter perdido o primeiro no tiebreak.

E tal como o Real Madrid tinha feito de forma espetacular contra o Manchester City na Liga dos Campeões na semana passada, o espanhol completou uma reviravolta impressionante, desta vez triunfando no tiebreak e provocando a confusão nas bancadas.

Alcaraz escreveu então "Un partido en Madrid es molto longo" ("Um jogo em Madrid é muito longo") numa câmara de televisão próxima, invocando um comentário feito pelo ídolo do Real Madrid Juanito em 1986, que desde então se tornou sinónimo das frequentes reviravoltas do clube.

Pés no chão

Com um tempo de jogo de três horas e 35 minutos, foi o final perfeito para Alcaraz, que se tornará o mais jovem finalista do Madrid Open ao enfrentar o alemão Alexander Zverev no domingo.

A vitória de Alcaraz em Madrid dá continuidade a uma época incrível para o adolescente, depois de se ter tornado o mais jovem vencedor de sempre do Open de Miami em abril, mas o jovem mantém os pés bem assentes na terra.

"Não lhe vou dizer isso", respondeu Alcaraz quando lhe perguntaram quem era atualmente o melhor jogador do mundo.

"Consegui vencer o nº 1, mas continuo a ser o nº 9 - ainda tenho oito jogadores à minha frente para ser o nº 1.

"Vamos divertir-nos muito para aproveitar o momento, mas amanhã vou jogar a final de um torneio muito importante... esta noite vou estar muito concentrado para poder recuperar e estar o melhor possível para o jogo de amanhã."

Alcaraz foi elogiado por Nadal após a sua vitória em Miami, que previu que seria a "primeira de muitas" para o seu compatriota, e Djokovic partilhou os sentimentos de Nadal na derrota.

"Grandes coisas virão deste talento no futuro, boa sorte na final de amanhã", escreveu Djokovic no Twitter.

O sérvio manteve-se como número 1 do mundo por um recorde de 369 semanas, depois de uma vitória na segunda ronda sobre Gaël Monfils na quarta-feira.

Fonte: edition.cnn.com