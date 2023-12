Carlo Ancelotti regressa ao Real Madrid para ser treinador pela segunda vez

Sucede a Zinedine Zidane no comando do clube, depois de o antigo jogador do Real ter abandonado o cargo de treinador pela segunda vez na semana passada.

Ancelotti dirigiu o Real Madrid durante dois anos, entre 2013 e 2015, tendo vencido a Liga dos Campeões e a Taça de Espanha durante esse período.

"O Real Madrid comunica que Carlo Ancelotti será o novo treinador da equipa principal para as próximas três temporadas", disse o clube em comunicado. "Amanhã, haverá a cerimónia oficial de assinatura juntamente com o presidente Florentino Perez na Cidade Real Madrid".

O técnico italiano deixa o cargo de treinador do Everton, da Premier League, para se juntar aos gigantes espanhóis. Após a notícia de sua saída, ele foi ao Twitter para agradecer ao clube.

"Gostaria de agradecer ao Everton FC, aos meus jogadores e aos adeptos por me terem dado a oportunidade de dirigir este clube fantástico e histórico", afirmou. "Decidi sair porque tenho um novo desafio com uma equipa que sempre esteve no meu coração, o Real Madrid.

"Vou-me embora levando comigo todos os momentos fantásticos que vivemos juntos e desejo ao clube e aos adeptos as maiores felicidades."

Antigo jogador internacional italiano, Ancelotti foi sempre um vencedor de troféus durante a sua ilustre carreira de jogador e dirigente e é um dos três únicos treinadores a vencer três Ligas dos Campeões.

O treinador de 61 anos já dirigiu os grandes clubes europeus AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, tendo conquistado troféus em todos eles.

Durante a sua passagem pelo Real Madrid, ajudou o clube a conquistar o tão esperado 10º título da Liga dos Campeões em 2014, derrotando o rival Atlético na final.

Saiu apenas um ano depois, mas regressa em 2021 com um contrato de três anos, após a primeira época do Real em 11 anos sem levantar um troféu.

"Tenho total respeito por todos os que estão associados ao Everton e espero que consigam concretizar as oportunidades empolgantes que têm pela frente", disse Ancelotti numa declaração no site do Everton.

"Embora tenha gostado de estar no Everton, foi-me apresentada uma oportunidade inesperada que considero ser o passo certo para mim e para a minha família nesta altura."

O Everton está à procura do seu sexto treinador permanente em cinco anos.

