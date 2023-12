Carli Lloyd: a melhor jogadora da Seleção Nacional Feminina dos Estados Unidos vai retirar-se do futebol

Ao longo de uma ilustre carreira internacional iniciada em 2005, Lloyd disputou 312 partidas - o segundo maior recorde da história dos EUA e do mundo, atrás apenas de Kristine Lilly (354) - e marcou 128 gols.

Num comunicado divulgado pelo US Soccer, foi anunciado que Lloyd, de 39 anos, encerrará a sua carreira internacional com quatro jogos amigáveis pela USWNT - dois em setembro e dois em outubro - que serão os últimos jogos da jogadora pela seleção nacional.

Ela também completará o restante da temporada da Liga Nacional de Futebol Feminino com o NJ/NY Gotham FC antes de pendurar as chuteiras.

"Quando comecei a trabalhar com a Seleção Nacional em 2005, os meus dois principais objectivos eram ser a jogadora de futebol mais completa que pudesse ser e ajudar a equipa a ganhar campeonatos". disse Lloyd em um comunicado na segunda-feira.

"Todos os dias em que entrei em campo, joguei como se fosse o meu último jogo. Nunca quis tomar nada como garantido, especialmente sabendo como é difícil chegar ao topo, mas ainda mais difícil permanecer no topo por tanto tempo."

Lloyd é um dos quatro únicos jogadores de futebol internacional a jogar 300 ou mais vezes pelo seu país.

Em suas 312 partidas com cinco técnicos diferentes, a USWNT tem um recorde geral de 257-17-38, uma porcentagem de vitórias de 88%.

Lloyd defendeu os EUA em três décadas diferentes, em quatro Copas do Mundo e em quatro Jogos Olímpicos.

Participou em 25 jogos do Campeonato do Mundo e em 22 jogos dos Jogos Olímpicos, ultrapassando Lilly pelo maior número de jogos disputados por uma jogadora da USWNT em campeonatos mundiais.

Lloyd ganhou duas vezes a Taça do Mundo Feminina da FIFA, bem como duas medalhas de ouro olímpicas, tendo mais recentemente ganho uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, depois de a USWNT ter vencido a Austrália.

Um dos seus momentos mais marcantes aconteceu na final do Campeonato do Mundo de 2015, quando marcou três golos na primeira parte, na vitória da USWNT por 5-2 sobre o Japão. Ela ganhou a Bola de Ouro como a melhor jogadora do torneio.

A minha jornada foi difícil

Lloyd jogou partidas internacionais com mais de 100 companheiras de equipe diferentes, chamando-as de "basicamente uma família ao longo dos anos".

"O número de dias que passamos juntos na estrada é maior do que o tempo que passamos com as nossas próprias famílias e pessoas próximas", disse ela.

"Pudemos partilhar alguns momentos inacreditáveis juntos dentro e fora do campo, e também partilhámos alguns momentos de partir o coração. Estou grata pelos altos e baixos, porque foi isso que nos ajudou a crescer como pessoas, jogadoras e como equipa.

"Estarei sempre grato pelas amizades que fiz ao longo do caminho e pelo facto de ter podido jogar e competir com os melhores jogadores do mundo."

Lloyd tinha o dom incomum de ser capaz de elevar o seu jogo quando realmente importava, marcando em todos os três jogos de medalha nos Jogos Olímpicos em que participou.

Marcou os golos que deram a vitória no jogo da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2012 e marcou dois golos contra a Austrália no seu último jogo olímpico no início deste mês.

Os seus 128 golos na carreira são o quarto de sempre na história dos EUA e estão empatados em quinto lugar na história mundial.

"Através de todos os golos, troféus, medalhas e campeonatos conquistados, o que mais me orgulha é o facto de ter sido capaz de continuar a ser eu mesma", disse Lloyd.

"O meu percurso tem sido difícil, mas posso dizer honestamente que me mantive fiel a mim próprio, aos meus colegas de equipa, aos meus treinadores, aos meios de comunicação social e aos adeptos ao longo de toda a minha carreira e é disso que mais me orgulho.

"Toda a gente vê os momentos de glória, mas eu apreciei o trabalho nos bastidores e as adversidades que tive de ultrapassar para chegar a esses momentos gloriosos."

Lloyd foi duas vezes eleita a Jogadora do Ano do Futebol Americano e foi duas vezes eleita a Jogadora do Ano da FIFA.

O atual treinador principal da USWNT, Vlatko Andonovski, chamou a Lloyd uma "verdadeira lenda".

"A sua carreira foi única e o seu sucesso em campo é algo a que todas as actuais e futuras jogadoras da Seleção Nacional devem aspirar. A forma como abordou o seu treino diário e a sua carreira como profissional é verdadeiramente impressionante e tive a honra de a treinar."

