Carla Suárez Navarro "disposta a enfrentar o que vier" após o diagnóstico de cancro

A espanhola, que está classificada em 71º lugar no ranking mundial e já teve passagens pelo top 10, anunciou no mês passado que estava a desistir do US Open por motivos de saúde antes de revelar o seu diagnóstico de cancro na terça-feira.

No final do ano passado, Suárez Navarro, de 31 anos, também disse que 2020 seria a última época da sua carreira.

"Chegou a altura de enfrentar uma realidade complicada. É altura de a aceitar e tentar seguir em frente, confiando nos meus conselhos médicos. Enfrentar sempre as adversidades com positivismo", escreveu nas redes sociais.

"A paciência e a autoconfiança guiaram-me ao longo da minha carreira. Não é o rival mais fácil de lidar. Vou precisar mesmo do meu melhor".

Acrescentou num vídeo que a acompanhava: "Estou bem, estou calma neste momento, disposta a enfrentar o que vier".

O linfoma de Hodgkin é um tipo de cancro que se origina no sistema linfático, parte do sistema imunitário do corpo. De acordo com a American Cancer Society, este ano registaram-se cerca de 8.480 novos casos de Linfoma de Hodgkin nos Estados Unidos e cerca de 970 mortes.

"Carla, és uma lutadora e não tenho dúvidas de que vais ultrapassar isto", escreveu Novak Djokovic no Twitter. "Mantém-te positiva e volta em breve".

Suárez Navarro ganhou dois títulos de singulares da WTA - em 2016 e 2014 - e atingiu a posição mais alta da carreira, o número 6, em fevereiro de 2016.

Reconhecida pelo seu elegante backhand de uma mão, chegou aos quartos de final do Grand Slam em sete ocasiões, a última das quais em Wimbledon, no ano passado.

Matias Grez e Patrick Sung Cuadrado contribuíram para esta reportagem

