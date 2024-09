Canelo Álvarez declara estar completamente pronto para enfrentar o invicto Edgar Berlanga, que pretende "estupefacer o mundo".

O duo vai se enfrentar no T-Mobile Arena, em Las Vegas, a cidade do pecado. O evento principal do Prime Video PPV está agendado para começar às 8 p.m. ET, com a luta também sendo transmitida no DAZN PPV.

Esta luta tem uma importância especial para Alvarez, já que ocorre durante o fim de semana do feriado da Independência do México.

"Estou extremamente grato pelo apoio (dos fãs mexicanos)", disse Alvarez à CNN em uma entrevista. "Sinto-me sortudo por representar meu país, representá-los, e espero que eles aproveitem a luta no sábado".

Alvarez é o favorito claro para a luta de sábado, com um impressionante recorde de 61-2-2. Suas duas derrotas na carreira foram contra o lendário Floyd Mayweather Jr. há mais de uma década e contra o russo Dmitry Bivol no ano passado, após a transição para a divisão de meio-pesado.

Alvarez se tornou o primeiro campeão indiscutível do peso super-médio em 2021, após vencer Caleb Plant por nocaute técnico no 11º round. Ele manteve esse título até julho de 2024, quando foi despojado de seu título IBF por se recusar a participar de uma luta obrigatória contra William Scull.

Agora, Alvarez enfrentará o formidável Berlanga.

"Ele é um lutador habilidoso", comentou Alvarez sobre seu oponente. "Ele é jovem, forte. Mas tenho uma riqueza de experiência, uma riqueza de talento".

Alvarez descreveu-se como "100% preparado" para a luta e expressou seu desejo de nocautear Berlanga, três anos após seu último nocaute contra Plant.

"Vou fazer meu melhor para vencer dessa maneira", disse ele.

Berlanga, o nascido em Brooklyn de 27 anos com raízes porto-riquenhas, entra em sua primeira luta pelo título como azarão, rotulando o confronto como "a maior luta da minha vida" e enfatizando a importância de "pensar mais inteligente, não mais difícil".

"Esta luta é tudo sobre estratégia e inteligência", disse ele à CNN. "Não é nada físico. Preparamos meticulosamente mentalmente para esta luta, e isso é o que importa mais".

Berlanga tem um recorde profissional invicto de 22-0, com 17 vitórias por nocaute. Ele reconheceu o desafio à frente, mas manteve a confiança antes da luta de sábado.

"Não pode ir lá e esperar nocautear com golpes selvagens contra um cara como ele", explicou. "Precisa estabelecê-lo, gradualmente atraí-lo para as águas profundas".

"Haverá três estágios na luta", continuou. "Nos primeiros quatro rounds, ele vai me testar. O segundo segmento da luta é onde a ação realmente começa, e trocaremos golpes. O terceiro segmento da luta é quando eu vou assumir o controle".

Berlanga tem uma reputação como um lutador de poder e pode potencialmente causar problemas para Alvarez com sua força. Apesar de sua resistência como contra-punch e sua incrível capacidade de evitar nocautes em seus 65 combates, ele não desestimulou Berlanga de aspirar a fazer história nesta luta.

"Quero nocautear ele no sexto round", disse ele. "Boxing. Sou mais um nocauteador do que ele. Gosto de nocautes, então você sabe o que esperar de mim".

"Quero nocautear, quero surpreender o mundo, quero colocá-lo no chão. Quero mostrar ao mundo que comigo, tudo é possível".

