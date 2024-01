Cancelamentos de voos nos EUA atingem a taxa mais baixa da última década no ano passado

O Departamento de Transporte divulgou estatísticas para 2023 que mostram que entre os 16.3 milhões de voos nos Estados Unidos, houve uma taxa de cancelamento total abaixo de 1.2%, marcando "a menor taxa em uma década", disse a agência.

O mesmo valor para 2022 foi de 2.3%, a segunda maior quantidade de cancelamentos nos últimos 10 anos, de acordo com os números do DOT. 2014 teve a maior taxa de cancelamento da última década, com 2.4%.

As viagens aéreas de férias nas últimas semanas também foram "notavelmente tranquilas", com apenas uma taxa de cancelamento de 0.8% entre 17 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024, disse o DOT, acrescentando que viu um "número recorde" de passageiros.

Isso é uma queda acentuada em relação à taxa de cancelamento em um período de tempo semelhante em 2022, quando era de 8.2% por causa de uma grande tempestade de inverno que atrapalhou os planos dos passageiros.

"Graças ao trabalho incansável dos profissionais de segurança da aviação de nosso país, milhões de viajantes puderam voar com segurança e sem interrupções no ano passado", disse o secretário de transportes Pete Buttigieg em um comunicado à imprensa.

Durante o ano passado, as companhias aéreas aumentaram as contratações. O emprego no setor está agora em seu nível mais alto em mais de duas décadas, à medida que as viagens se recuperam após a pandemia de Covid-19 e os bloqueios globais.

Em maio de 2023, a administração Biden anunciou também uma proposta para uma nova regra que obrigaria as companhias aéreas a compensar e cobrir as despesas dos clientes confrontados com cancelamentos ou atrasos.

Apesar dos números optimistas, a aviação dos EUA continua a ser afetada por problemas, incluindo uma escassez contínua de controladores de tráfego aéreo e o envelhecimento da tecnologia utilizada pelas companhias aéreas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com